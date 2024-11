ECOVACS DEEBOT N30 PRO OMNI Test: Alle Böden werden gut umsorgt

Dank einer intelligenten Hinderniserkennung kann der DEEBOT N30 PRO OMNI Hindernissen im Millimeterbereich ausweichen. Eine Entfernungsmessung in Echtzeit gewährleistet so eine intelligente Reinigungsplanung mit verbesserter Genauigkeit und Abdeckung im Vergleich zu herkömmlichen Methoden. Zudem kann er mit einer Akkuladung bis zu 320 Minuten reinigen – das ist einsame Spitze und reicht auch für die größten Wohnflächen locker aus. Der Hersteller ist jedenfalls stolz auf das Produkt, dessen UVP bei 699,- Euro liegt , und wir wollen die Behauptungen auf die Probe stellen. Dazu packen wir den Haushaltshelfer einmal aus!

Der ECOVACS DEEBOT N30 PRO OMNI bietet eigentlich so gut wie alles, was man will, und bleibt dabei leistbar. Überzeugt das Ergebnis?

Der erste Eindruck

Der ECOVACS DEEBOT N30 PRO OMNI kommt gut verpackt zu euch ins Haus, und der Reihe nach holt ihr die einzelnen Teile aus der Schachtel. Neben Stromkabel und Bedienungsanleitung gibt es auch eine Seitenbürste, bevor ihr den Saugroboter selbst aus der Verpackung nehmt. Er ist gut geschützt und prima abgeklebt, so stellt der Hersteller sicher, dass ihr einen unbeschädigten Helfer ins Haus bekommt! Genauso verhält es sich bei der namensgebenden OMNI-Station: Sie kommt komplett zusammengebaut zu euch, ihr müsst sie nur von allen Klebebändern und Schutzmaßnahmen befreien. Wir haben ein Testgerät in Weiß bekommen, und der Aufbau der Station ist sehr einfach. Oben befinden sich die Tanks für frisches Wasser (vorn) und für das Schmutzwasser (nach hinten gerichtet).

Darunter ist der Bauch der Station, der sich problemlos vorne öffnen lässt – dahinter befindet sich der Staubbehälter der Station. Denn auf Wunsch könnt ihr jedes Mal, wenn der ECOVACS DEEBOT N30 PRO OMNI in die Station zurückkehrt, den Behälter des Saugroboters absaugen lassen. Ganz unten parkt der Roboter und wird dabei automatisch aufgeladen. Alles, was ihr ganz am Anfang zu tun habt, ist die Station in eurem Heim zu platzieren, sie mit einer Steckdose zu verbinden und danach den Roboter in seine „Garage“ zu stellen. So wird alles aufgeladen, und wenn ihr dann die ECOVACS HOME-App auf eurem Smartphone installiert habt, könnt ihr euch dann der Erstkonfiguration widmen. Sie ist äußerst unkompliziert gehalten und nimmt euch bei der Hand – und so funktioniert das Ganze:

Die Erstkonfiguration

Zuerst schaltet ihr den Roboter ein, indem ihr die Standbytaste (die mittige der drei Tasten am Sauger) gedrückt haltet. Gleich darauf kommt eine Sprachansage, die euch erzählt, dass das Gerät bereit ist. Währenddessen startet ihr am Handy die ECOVACS HOME-App, die euch das korrekte Produkt – in unserem Fall der DEEBOT N30 PRO OMNI in Weiß – koppeln lässt. Danach gilt es, kurz die beiden äußeren Tasten (Spotreinigungs-Taste und Home-Taste) zu drücken. Das startet nämlich die Netzwerkkonfiguration, und die ECOVACS HOME-App gibt euch genaue Anweisungen vor. Zuerst wählt ihr ein 2,4 GHz-WLAN in eurem Bereich aus, das ihr dem Roboter beibringen wollt. Anschließend verbindet ihr euch direkt mit dem Saugroboter, und die Konfiguration ist danach fast abgeschlossen.

Zumindest jene des Saugers selbst, aber da gibt es noch mehr zu tun. Denn auch die Station hat ihre ganz eigenen Einstellungen, und überhaupt muss der ECOVACS DEEBOT N30 PRO OMNI ja zuvor erst mal eure vier Wände kennenlernen! Dementsprechend könnt ihr eine Ersteinrichtungsfahrt zur Kartierung eures Heims anstoßen. Da fährt der Saugroboter recht grob durch die Räume, das geht sowohl zackig als auch sehr genau. Anschließend habt ihr dann eine Karte aller Räume in eurem Zuhause am Handy, und einen Vorschlag, wie der Sauger die Räume aufteilen würde. In unserem Fall hat das bestens geklappt, ein Umbenennen oder Verändern der Räume geht dabei kinderleicht. Einfach die gewünschte Option antippen, den Raum, und dann die Änderung vornehmen – leichter geht’s nicht!

Die ECOVACS HOME-App

Drei Einstellungs-Kategorien gibt es in dieser App, die sich grob in die folgenden Teile unterscheiden:

generelle Optionen

Einstellungen des Saugers

Konfiguration der Basisstation

In den generellen Einstellungen (das ist das Symbol rechts oben) seht ihr ein Protokoll der letzten Reinigungen, den Wartungszustand (wann muss man was wechseln oder reinigen?), die Sprache samt Lautstärke der Sprachausgabe, die Kartenanzeige sowie eine Bedienungsanleitung inklusive FAQ. Im Bereich DEEBOT-Einstellungen dürft ihr dann Einstellungen vornehmen, die den Saugroboter selbst betreffen. Dazu zählen etwa die Reihenfolge, in der er die Räume abarbeitet und die automatische Fortführung, wenn ihm mal unter der Reinigung der Akku ausgehen sollte.

Aber auch die Saugverstärkung auf Teppichen, das Kantenwischen sowie die automatische Hindernisvermeidung befinden sich dort nebst der Kindersicherung. Diese deaktiviert die Knöpfe am Gerät selbst – ein Segen für alle Haushalte mit Kindern! Natürlich gibt es auch noch bestimmte Optionen, die für die OMNI-Reinigungsstationen bestimmt sind. Dazu zählt etwa die Häufigkeit der automatischen Entleerung, die Wischpad-Reinigung mit heißem Wasser (bis zu 60°C!), die Häufigkeit der automatischen Moppwäsche zwischendurch, die Dauer der anschließenden Heißlufttrocknung sowie die Möglichkeit, das Stationslicht zu deaktivieren. Nur bei einer Störung würde diese sich dann bemerkbar machen – perfekt, wenn die Station im Wohnraum steht.

Das kann der DEEBOT N30 PRO OMNI

Nicht nur die erste Ausfahrt, sondern auch alle folgenden Reinigungsvorgänge laufen stets nach dem selben Prinzip ab. Grundsätzlich könnt ihr eine Reinigung via Startknopf am Gerät oder auch via ECOVACS HOME-App anstoßen. Letztere gibt euch dabei eine Vielzahl von Möglichkeiten an die Hand, mit denen wir uns jetzt befassen. Standardmäßig würde der Saugroboter immer eine AUTO-Reinigung durchführen, sprich alles, was er erreicht, reinigt er. Sofern ihr nichts anderes einstellt, würde er mit der Standard-Saugleistung in der Standard-Reinigungsgeschwindigkeit alles saugen. Aber das ist nicht immer das, was man möchte, daher könnt ihr natürlich eingreifen! Tippt ihr beispielsweise einen oder mehrere Räume auf eurer Karte an, so gebt ihr dem Putzhelfer die Anweisung, nur diese zu reinigen.

Wenn ihr die Optionen hier öffnet, könnt ihr euch zwischen den folgenden Einstellungen entscheiden:

Reinigung (nur saugen, nur wischen, wischen nach dem Saugen, beides zugleich)

Saugleistung (Leise, Standard, Turbo, Maximal)

Wasserdurchflussrate (niedrig, mittel, hoch)

Reinigungsgeschwindigkeit (schnell, Standard, gründlich)

Anzahl der Reinigungsvorgänge (1x oder 2x)

Jede Kombination dieser Optionen ist möglich, also geht es rein darum, was ihr gerade benötigt oder wollt. Die OMNI-Station lässt sich hier ebenfalls ansprechen, so könnt ihr das Leeren des Staubbehälters anstoßen, eine Reinigung der Wischmopps starten oder den Mopp trocknen.

Der DEEBOT im Alltag

Egal, für welche Reinigungsart ihr euch entscheidet, nach dem Druck auf die Start-Taste ist dann der Moment gekommen, in dem der DEEBOT N30 PRO OMNI zur Tat schreitet. Wenn er nur saugen muss, dann saust er ziemlich schnell zum Ort des Geschehens und beginnt dort mit seiner Arbeit, und wenn ihr ihm eine Wisch-Aufgabe gebt, dann werden zuvor die Mopps gewaschen, sauber gemacht und anschließend wieder befeuchtet. Dieser Prozess dauert eine Weile, aber seid versichert: Die Station macht ihre Aufgabe gründlich, und auch der Saugroboter verfolgt sein Ziel äußerst gewissenhaft. Zielstrebig fährt er dann da hin, wo er muss, und beginnt ohne jegliche Navigationsprobleme mit der Reinigung. Das kennen wir von anderen Geräten doch anders, die sich ab und zu orientieren müssen.

Generell bekommt der ECOVACS DEEBOT N30 PRO OMNI Höchstnoten für die Geschwindigkeit, wenn er erst einmal unterwegs ist. Während die Vorbereitung beim Nassmachen der Mopps eher gemächlich (und gründlich) passiert, geht es danach richtig los. Das bemerkt man auch beim Einparken des Saugers, wenn er nach getaner Reinigung in die Station zurückkehrt. Andere Roboter fahren da gerne ein oder zwei Mal hin und her, machen das im Extra-Schneckentempo oder finden die Station vielleicht gar nicht mehr – alles schon gehabt! Die Navigation sowie die Reinigungsleistung liegen diesem Produkt definitiv, und klar ist auch, dass eure Einstellungen einen direkten Einfluss auf nahezu alles haben. Das überrascht zwar niemanden, aber dennoch muss es angesprochen und erklärt werden.

Im Vergleich

Denn wer die Saugleistung aufs Maximum dreht, tauscht einen dezenten Reinigungsvorgang gegen eine Fast-schon-Grundreinigung ein. Genauso ist ein reiner Saugvorgang etwas leiser als ein Wisch-und-Saug-Durchgang, da natürlich die Station mit dem Mopp-Waschen und auch das Wischen selbst für eine erweiterte Geräuschkulisse sorgen. Da gluckert und brummt es schon mal aus der Station, für unsere Kinder (1,5 und 3,5 Jahre) war das natürlich immens interessant! Gleicht man aber die jeweiligen Einstellungen an, so lässt sich dann auch ein halbwegs fairer Vergleich zwischen verschiedenen Marken ziehen. Was Lautstärke und Reinigungsleistung betrifft, so würde ich dann die folgende Einteilung treffen:

DEEBOT N30 PRO OMNI > eufy X10 Pro Omni > Dreame L10 Prime

Denn klar ist: Je mehr Saugleistung (in Pa angegeben) angewendet wird, umso lauter ist das Motorgeräusch. Auch, wenn es mit herkömmlichen Staubsaugern nicht vergleichbar ist, ein unbeschwertes Gespräch nebenbei ist dann nicht mehr ohne Weiteres möglich! Doch auch ganz ohne Saugen, einfach nur während der Bewegung, ist der DEEBOT-Sauger eine Spur lauter und geräuschvoller unterwegs. Dicht darauf folgt das eufy-Gerät, das ebenfalls eine laute Bewegung, aber eine etwas leisere Reinigung bietet. Etwas abgeschlagen, wenn man so will, ist dann der Dreame L10 Prime – er bietet eine schwächere Saugleistung, ist aber wesentlich dezenter beim Bewegungsgeräusch und aufgrund der niedrigeren Saugleistung auch ein niedrigeres Betriebsgeräusch.

Planungs-Optionen beim N30 PRO OMNI

Sehr cool ist dabei die Unterstützung durch die ECOVACS HOME-App, die es euch ermöglicht, eine gewisse Routine in den Alltag zu bekommen. Da die Steuerung über das Internet am Handy funktioniert und euer Saugroboter ohnehin mit eurem heimischen WLAN verbunden ist, könnt ihr so eine Reinigung auch von unterwegs starten. Es ist aber nicht notwendig: Denn anstatt immer ständig händisch eine Reinigung nach der anderen anstoßen zu müssen, lassen sich in der App auch Zeitpläne erstellen. Habt ihr also einen gewissen Alltag und wisst, dass ihr beispielsweise vormittags an Wochentagen nie zu Hause seid, könnt ihr das schon mal eintakten. So ein Zeitplan kann entweder auf Zuruf gestartet werden oder sich an gewissen Wochentagen wiederholen, ganz ohne euer Zutun.

Ob ihr dann ständig den ganzen Wohnraum reinigen lassen wollt, oder täglich ein anderes Zimmer, ob wischen, saugen oder beides: Ihr könnt das ganz leicht und ganz genau definieren. Selbst Szenarien wie eine Urlaubsreinigung, Reinigung nach dem Essen oder eine gezielte Teppichreinigung sind da möglich. Was ihr auch wollt, der ECOVACS DEEBOT N30 PRO OMNI macht es möglich – alles, was ihr dafür braucht, sind eine Idee und zwei, drei Minuten eurer Zeit. Danach hält sich der Reinigungsroboter natürlich streng an eure Vorgaben und arbeitet seine To-Dos ab, ohne jemals zu meckern. Seine Filterstruktur ermöglicht euch eine wartungsfreie Reinigung von bis zu 150 Tagen und die langlebigen, soliden Reinigungsmittel sorgen für eine Tiefenreinigung eurer Böden von bis zu 30 Tagen. Cool!

Clever und nahezu wartungsfrei

Vielleicht habt ihr das schon mal von Bekannten gehört: Beim Einsatz eines Saugroboters muss man ja immer aufpassen, dass alles vor der Reinigung aufgeräumt ist. Spielsachen, Schuhe, Kabel und dergleichen dürfen nicht herumliegen, da ansonsten der doofe Saugi einfach seine Seitenbürste darin verheddert und hängenbleibt. Hilflos steht er dann dort, sendet euch noch eine Benachrichtigung ans Handy, und das war’s mit der Reinigung ohne euer Zutun. Wie löst das der ECOVACS DEEBOT N30 PRO OMNI? Nun, er besitzt eine inkludierte Hinderniserkennung, die das Problem löst. Da er weiß, was sich um ihn herum befindet, kann er Spielsachen, Schüsseln, Bausteine und Stofftiere am Boden ausweichen. Erkennt er einen Teppich, hebt er seine Mopps um 9 mm an, damit dieser trocken bleibt!

Dadurch, dass diese Mopps mit 60°C Grad heißem Wasser gewaschen und mit 40°C heißer Luft getrocknet werden, erwartet euch ein effizientes und hygienisches Reinigungserlebnis. Das heißt, dass auch nach mehrmaliger Nutzung die Mopps nicht stinken – allerdings solltet ihr diese doch regelmäßig waschen, das ist keine Ausrede! Die Kantenreinigungs-Option lässt den Mopp übrigens ein wenig in Richtung Wand oder Sesselleiste wandern, so wird noch mehr gesäubert als bei herkömmlichen Saugrobotern, deren Mopps unbeweglich am Hintern befestigt sind. Dank der ZeroTangle-Technologie werden Haare, ob von Haustieren oder von Zweibeinern, aufgehoben, gesammelt und entwirrt. Das sorgt für gute Reinigung und minimalem Wartungsaufwand für euch selbst bei vielen Haaren am Boden!

Was noch aufgefallen ist

Eine interessante Eigenart des ECOVACS DEEBOT N30 PRO OMNI war es, dass er trotz wiederholter Stummschaltung weiterhin gesprochen hat. Ob es dann um das Starten oder Beenden eines Reinigungsvorganges ging, oder auch sonstige Hinweise – in Deutsch oder Englisch funktionierte bei uns das totale Stummschalten nicht. Nach Rücksprache mit dem Hersteller war dieser über das Feedback froh, das Thema wird mit einem Software-Update behoben! Anfangs hat der Saugroboter übrigens bei seinen Wischaufgaben ein wenig Flüssigkeit vor seiner Station verteilt. Man kann es natürlich eintrocknen lassen, oder gleich wegwischen.

Das fällt nur dann wirklich auf, wenn ihr ihn nur in einem anderen Raum wischen lässt – denn wenn der Raum, in der sich die Station befindet, komplett gewischt wird, ist der Fleck natürlich weg. Für die Bodenreinigung bietet ECOVACS einen optionalen festen Bodenreiniger an. Dieser hat einen eigenen Bereich in der Station unter den Tanks, und wird via Smartphone-App aktiviert. Er hält 30 Tage durch, also da wird die Reinigung gleich noch hygienischer! Eine kleine Info noch zu den Tanks: Da sie nicht versteckt sind, sondern frei in der Station stehen, können sie Kinder entweder herunternehmen oder öffnen.

Für Interessierte: Technische Details

Bevor wir uns dem Fazit widmen, möchten wir an dieser Stelle noch kurz das Datenblatt des Geräts erwähnen. Die Reinigungskraft des DEEBOT N30 PRO OMNI wird mit bis zu 10.000 Pa (oder 10 kPa) angegeben, und sein Staubbehälter fasst 350 ml. Der Navigationstyp ist LDS, der Akku des Roboters fasst 5.200 mAh und reicht für bis zu 320 Minuten Laufzeit pro Ladung. Die Ladezeit des Geräts liegt laut Herstellerangaben bei 6,5 Stunden, die Nennleistung des Roboters sind übrigens 60 Watt. Sein Geräuschpegel liegt bei 65,3 dB, wenn man gleichzeitig saugen und wischen lässt. Auch das Trocknen des Mopps ist eine Spur lauter als beim Mitbewerb.

Die Abmessungen des ECOVACS DEEBOT N30 PRO OMNI betragen 353 mm im Durchmesser und 104 mm in der Höhe. Wenden wir uns der Station zu: Ihr Reinwassertank fasst bis zu 3,5 Liter, und der Schmutzwassertank kann bis zu 3 Liter fassen. Während die Mopps gewaschen werden, entstehen bis zu 60 dB an Geräuschen. Smartphone-Widgets, Dynamic Island und Apple Watch-Unterstützung ermöglichen es euch, alles mit den Fingerspitzen oder direkt vom Handgelenk aus zu steuern. Dabei werden nicht nur Siri-Sprachbefehle, sondern auch Alexa und Google Home unterstützt. Die Software muss dafür aktuell sein, im Oktober 2024 waren das die Versionen 1.34.7 (Sauger) und 0.3.8 (Station).