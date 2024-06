EcoFlow kündigt Kooperation mit der Shelly Group an

EcoFlow kündigt die Integration seines innovativen PowerStream Balkonkraftwerks mit Shelly 3EM, einer der fortschrittlichsten Energiemesslösungen der Shelly Group, an. Diese wegweisende Zusammenarbeit erweitert das smarte Energiemanagement und erleichtert und vereinfacht es Nutzer:innen, Solarenergie effizient zu nutzen.

„Die Integration der IoT-Lösungen von Shelly in unser PowerStream Balkonkraftwerk ist ein wichtiger Schritt in Richtung smartes Energiemanagement“, sagt Magda Partyka, EcoFlow PR- und Kommunikationsmanagerin für Europa. „Die Zusammenarbeit mit Shelly erweitert die Möglichkeiten unserer Nutzer:innen, ihren Energieverbrauch genau zu kontrollieren und zu steuern und sorgt so für mehr Effizienz und Komfort. Sie spiegelt unser Engagement wider, innovative Lösungen anzubieten, die den sich wandelnden Bedürfnissen moderner Haushalte gerecht werden.“