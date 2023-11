Echte Pokémon-Karten verschicken mit der Poké Post in Deutschland!

Die Pokémon Company hat die Poké Post Pop-up Experience angekündigt, die in dieser Weihnachtszeit durch Deutschland touren wird.

Mehr zur Poké Post Pop-up Experience

Bei der Veranstaltung erhalten die Fans die Möglichkeit, jemandem ein besonderes Geschenk zu schicken, das eine Packung Pokemon-Karten sowie eine neue Pokémon Together-Promo-Karte von Pikachu oder Evoli enthält. Die Pikachu- und Evoli-Karten sind Nachdrucke der Karten aus dem Pokemon Karmesin und Purpur-151 Set mit einem neuen Pokemon und einem Stempel auf dem Artwork der Karte. Dieses eintägige Pop-up-Erlebnis wird zwischen dem 18. November und dem 19. Dezember sechs Wochen lang durch ausgewählte Städte in Großbritannien, Frankreich und Deutschland reisen. Die vollständige Liste der Standorte sind:

Mittwoch, 22. November: The Hayes, Cardiff

Samstag, 25. November: Place de La Défense, Paris

Samstag, 2. Dezember: Westfield La Part-Dieu, Lyon

Mittwoch, 6. Dezember: Pasing Arcaden, München

Samstag, 9. Dezember: Mercedes Platz, Berlin

Samstag, 16. Dezember: Ruhrpark, Bochum

Dienstag, 19. Dezember: Queen’s Walk, London

Das Poké Post-Pop-up-Erlebnis wird auch Fotomöglichkeiten und Pikachu- und Evoli-Auftritte bieten. Die Teilnahme an der Aktivität ist kostenlos und eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Peter Murphy, Senior Director of Marketing bei The Pokémon Company International, sagte: “Wenn es jemanden in Ihrem Leben gibt, der diesen Winter gerne eine Überraschung zum Thema Pokémon mit der Post erhalten würde, dann ist dies der richtige Ort, um sie zu überraschen! Wir können es kaum erwarten, die neue Generation von Pokémon-Trainern willkommen zu heißen, die ihre Reise mit jemandem Besonderen in diesem Urlaub beginnen”.