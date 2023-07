EA kündigt EA Sports UFC 5 an, neue Infos trudeln ein

EA hat auch eine Website gestartet, auf der sich Fans für weitere Informationen über das bevorstehende Spiel anmelden können. Es ist derzeit nicht bekannt, auf welchen Plattformen das Spiel veröffentlicht wird. Allerdings können wir mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass es für aktuelle Konsolen erscheint – PS5 und Xbox Serie werden den Titel bekommen, aber wie es um die PS4 und Xbox One aussieht, werden wir erst sehen. Es wurde 2021 berichtet, dass das Spiel ursprünglich für Ende 2022 geplant war. Es wurde zu der Zeit auch berichtet, dass EA an einer Wiederbelebung der Fight Night-Box-Videospiel-Franchise arbeitete, aber die Arbeit an UFC 5 führte dazu, dass dies dann eingestampft wurde.

Coming soon #UFC5 Full reveal September 2023 🗓️ Sign up for more news ➡️ https://t.co/vLBNhbt3QN pic.twitter.com/qIFoAmLbWN

In einer studioweiten E-Mail teilte EA Canada den Mitarbeitern mit, dass der Fokus auf EA Sports UFC 5 auf absehbare Zeit liegen würde. “Wir freuen uns sehr über UFC 5 und… wir wollen den geteilten Fokus beseitigen, den mehrere Mitglieder unseres Führungsteams in der Vergangenheit hatten, damit wir uns ausschließlich darauf konzentrieren können, Migration und UFC 5 in hoher Qualität zu liefern”, hieß es. EA wurde ursprünglich angesprochen, um 2008 ein Spiel auf der Grundlage der UFC zu entwickeln, lehnte das Angebot jedoch ab, was dazu führte, dass sich die UFC an THQ wandte, das in kurzer Zeit drei erfolgreiche UFC-Titel veröffentlichte. Nach dem Erfolg dieser Titel veröffentlichte EA EA MMA, eine Partnerschaft mit der damals rivalisierenden Promotion von UFC, Strikeforce. EA sollte dann nach dem Konkurs von THQ einen Vertrag mit der UFC unterzeichnen.