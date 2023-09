E3 wird auch 2024 nicht stattfinden, Messe wird 2025 „völlig neu erfunden“

Keine E3 2024: Angeblich arbeitet die Handelsorganisation an einer “vollständigen Neuerfindung” der E3-Show für 2025. Das wird spannend!

Rätselraten rund um die E3

Die Electronic Entertainment Expo geriet wahrlich ins Wanken, denn das Veranstaltungsunternehmen ReedPop hat sich nach der Last Minute-Absage der diesjährigen Veranstaltung nun von der E3-Organisation getrennt. Zudem gilt nun als bestätigt, dass es im nächsten Jahr keine E3 geben wird. Zuvor wurde allerdings behauptet, dass die Pläne für 2024 „nicht vollständig abgesagt“ waren. In einer neuen Erklärung sagte ReedPops Spieleveranstaltungschef Kyle Marsden-Kish: “Wir haben unsere Zeit mit der ESA genossen und schätzen ihr Engagement für die Spieleindustrie als Ganzes. Obwohl wir uns nicht mit der Zukunft der E3 beschäftigen werden, freuen wir uns darauf, ihre Entwicklung zu sehen und wohin die ESA sie führt”.

ESA-Präsident und CEO Stanley Pierre-Louis fügte hinzu: “Wir schätzen die Partnerschaft von ReedPop in den letzten 14 Monaten und unterstützen ihre laufenden Bemühungen, Industrie und Fans durch ihre verschiedenen Veranstaltungen zusammenzubringen. Während die Reichweite von E3 in unserer Branche unübertroffen bleibt, untersuchen wir weiterhin, wie wir sie weiterentwickeln können, um der Videospielindustrie am besten zu dienen, und bewerten jeden Aspekt der Veranstaltung, vom Format bis zum Standort. Wir engagieren uns für unsere Rolle als Verkator der Branche und freuen uns darauf, in den kommenden Monaten Neuigkeiten über die E3 zu teilen.“ Was haltet ihr davon – ist die E3 noch zeitgemäß in Zeiten von gamescom, Summer Game Fest und Direct-Events?