Duck Detective: The Ghost of Glamping wird das Sequel zu The Secret Salami

Es ist nicht lange her, seitdem Duck Detective: The Secret Salami (zu unserem Testbericht) erschien: Nun kommt The Ghost of Glamping mit Eugene McQuacklin!

Über Duck Detective: The Ghost of Glamping

Ja, wir hören bereits von einem neuen Spiel von Happy Broccoli Games, Duck Detective: The Ghost of Glamping. Es kommt im Jahr 2025! Aber was ist Glamping? So bezeichnet man glamouröses Camping – und der Detektiv untersucht einen Spuk auf einem Campingplatz. Der Trailer macht auch eine große Sache über seine Brotsucht und die damit verbundene Scheidung. Wie der Name schon sagt, spielt ihr als eine Ente namens Eugene McQuacklin, die Dinge genauestens untersucht.

Ihr sammelt Hinweise, setzt sie dann zusammen, um euch ein klares Bild davon zu machen, was passiert ist, und einige “Deducktions” machen. Letztes Mal war es ein Diebstahl in einem Büro, der zu einem größeren Fall wurde, der im Vergleich zu Spuk relativ banal ist. Happy Broccoli Games wird Duck Detective: The Ghost of Glamping irgendwann im Jahr 2025 auf dem PC via Steam veröffentlichen. Mal sehen, ob auch eine Nintendo Switch-Version kommen wird, ich würde mich darauf freuen!