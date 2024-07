Watch Dogs: Der Film kommt, Arbeiten haben begonnen

Die Produktion des Watch Dogs-Films hat begonnen, hat Ubisoft bestätigt. Worum wird es gehen, und was kommt im Streifen so alles vor?

Mehr zum Watch Dogs-Film

Mit einer originellen Geschichte wird der Film Sophie Wilde (Talk to Me) und Tom Blyth (Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes) als Hauptfiguren einführen. Der Film wird von dem französischen Genre-Regisseur Mathieu Turi (The Deep Dark) inszeniert. Ubisoft hat drei Einträge in der Action-Adventure-Spiel-Franchise veröffentlicht: Watch Dogs von 2014, Watch Dogs 2 von 2016 und Watch Dogs: Legion von 2020. “Jedes Spiel bietet verschiedene Geschichten in einer Welt, in der Hacker-Rebellen versuchen, Ungerechtigkeiten zu bekämpfen, die durch CTOS, ein digitales Informationssystem, das ganze Städte mit einem einzigen Netzwerk verbindet, ermöglicht werden”, so der Herausgeber. Also können wir uns wohl schon mal drauf einstellen, dass das utopische CTOS hundertprozentig vorkommt – was würdet ihr euch dabei wünschen?