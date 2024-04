Dreame wischt auf: Drei neue Saug-Wisch-Robotermodelle angekündigt!

Neben den neuen Flaggschiffen Dreame X40 Ultra Complete und dem tanklosen sowie festinstallierten X40 Master kommt nun auch der X30 Ultra.

Weitreichende Kantenreinigung

Sauber bis in die Ecke! Dafür setzen alle Roboter der X-Serie auf rotierende und ausfahrbare Wischmopps. Mit der MopExtend-Technologie von Dreame reichen die Putzhelfer so in jede Ecke und bis zu 4cm unter besonders niedrige Möbel. Der X40 Ultra Complete geht aber noch einen großen Schritt weiter! Denn zusätzlich zum Mopp kann er seine Front-Bürste ausstrecken und anheben. Damit geht er auf die Jagd nach Wollmäusen, wo sonst kein Saugroboter hinkommt. Bei der Teppichreinigung hebt er seinen Besen außerdem an und vermeidet so, feuchte Verschmutzungen auf die Textilien zu tragen. Die weitreichendste Eckenreinigung, die es je von Dreame gab!

Selbstreinigende Station

Dreame macht bei der X-Serie Schluss mit lästigem Station-Putzen! Denn alle drei Saug-Wischroboter verfügen erstmals über eine Station mit automatischer Selbstreinigungsfunktion. Während der Roboter sich nach seiner Putzfahrt im Dock frischmacht, wird die Auffangschale gespült und von Verschmutzungen befreit. Damit bietet Dreame die aktuell stärkste Dockingstation auf dem Markt mit einer ganzen Reihe an Funktionen. Zwei integrierte Reinigungsarme befreien die Auffangschale der Station von anfallenden Verschmutzungen. Damit bleibt sie sauber und Gerüche können gar nicht erst entstehen. Die Reinigung der Mopps mit heißem Wasser löst selbst hartnäckige Flecken und vermeidet effektiv Gerüche. Automatische Mopptrocknung mit Heißluft trocknet die Mopps nach der Reinigung mit Heißluft, um Schimmelbildung und schlechte Gerüche zu verhindern.

Auto-Empty/Hands-Free bis zu 75 Tage wird versprochen: Mit der DualBoost 2.0-Technologie und einem 0,3-Liter-Staubbeutel wird der Staubbehälter bis zu 75 Tage lang automatisch entleert und muss weniger als sechs Mal pro Jahr gewechselt werden. Eine automatische Frischwasserversorgung sorgt immer für die ideale Feuchtigkeit des Mopps. So kann er selbst große Flächen ohne „Durststrecke“ reinigen. Darüber hinaus dosiert der Wischsauger natürlich im richtigen Verhältnis das Reinigungsmittel mit Wasser für glänzende und umweltschonende Putzergebnisse. Und wäre das noch nicht genug: Der X40 Master verzichtet dank des Festwasser-Anschlusses vollständig auf die Frisch- und Abwassertanks. Das spart Platz und macht die Station zum Dock mit dem aktuell geringsten Wartungsaufwand.

Ein Haarschneider? Beim Sauger?

Sowohl der X40 Ultra Complete, der X40 Master als auch der X30 Ultra kommen mit einer überarbeiteten TriCut-Bürste. Lange Haare werden so kleingeschnitten statt aufgewickelt. Das spart lästiges Bürsten-Putzen und macht die Roboter noch wartungsfreier als je zuvor. Abgerundet wird diese Neuheit beim X30 Ultra mit kraftvollen 8.300 Pa Vormax-Saugkraft. Zum Vergleich: Das ist genug, um ein Gewicht von 5kg damit festzuhalten und natürlich auch, um langflorige Teppiche fasertief zu reinigen. Übertroffen wird das nur noch von den brachialen 12.000 Pa Saugkraft des X40 Ultra Complete und X40 Master. Beide setzen auf die aktuell höchste Saugleistung um nicht nur gründlich, sondern auch schneller und effektiver zu reinigen.

Die neuen Roboter der X-Serie kommen dabei mit der Schmutzerkennung CleanGenius. Damit bemerken sie automatisch besonders verschmutzte Flächen und reinigen sie bei Bedarf nochmal. Auch beim Mopp erkennt die ausgefeilte Sensorik Verschmutzungen und lässt den Roboter bei Bedarf einen Zwischenstopp in der Station einlegen. Der X30 Ultra und beide X40-Modelle finden dank der Smart Pathfinder-Navigation stets den besten Weg und entwickeln eine ideale Reinigungsstrategie. Eine KI-Hinderniserkennung lässt die Roboter außerdem allen möglichen Gegenständen zuverlässig ausweichen. Der Dreame X40 Ultra Complete ist ab sofort zu einer UVP von 1.499,- Euro verfügbar, und sowohl der X40 Master als auch der X30 Ultra werden später im Dreame-Onlineshop sowie Amazon, Mediamarkt, Saturn, OTTO, Expert, Euronics und EP verfügbar sein.