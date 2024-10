Dreame verlängert den Prime Day bis 13. Oktober 2024 – bis zu 500 Euro sparen!

Der Prime Day 2024 ist vorbei, aber bei Dreame geht es weiter! Das Unternehmen hat die Angebote auf ausgewählte Produkte verlängert.

Mehr zu Dreames Angebot

So bietet euch Dreame die Möglichkeit, auch nach dem großen Shopping-Event von erstklassigen Schnäppchen zu profitieren. Bis zum 13. Oktober habt ihr unter diesem Link die Chance, hochwertige Produkte zu richtig guten Preisen zu ergattern – Dreame hat für jeden etwas im Angebot. Interessierte bekommen so noch länger die Möglichkeit, eventuelle Helferlein im Alltag zu einem historischen Tiefpreis zu sichern. Wer das eigene Zuhause also noch smarter, komfortabler und auch selbstreinigender machen möchte, hat nun einige Angebote zu sichten!

Darunter fällt etwa der L20 Ultra Complete, der grundsätzlich eine UVP von 1.199,- Euro mit sich trägt. Aktuell ist das Gerät um nur 749,- Euro zu haben! Gleichzeitig ist im Sale auch der D10 Plus Gen 2 inkludiert, der statt einer UVP von 349,- Euro derzeit um nur 279,- Euro verkauft wird. Wer sich abseits der Saugrobotik orientiert, bekommt den Dreame H13 Pro (gerade um 399,- Euro erhältlich) um satte 200,- Euro günstiger als die UVP, und beim H12 Pro – kostet derzeit 299,- Euro – könnt ihr gerade 50,- Euro auf die UVP sparen. Was haltet ihr von diesen Aktionen?