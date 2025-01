Dreame stellt mit der X50 Serie die neuesten Reinigungsinnovationen vor

Dreame Technology stellt die X50-Serie vor. Im Mittelpunkt steht der leistungsstärkste Saugroboter, den der Hersteller jemals auf den Markt gebracht hat – der X50 Ultra Complete. Ausgestattet mit bahnbrechenden Innovationen, meistert das neueste Flaggschiff-Produkt mühelos eine Vielzahl an Reinigungsherausforderungen – selbst in komplexen Wohnumgebungen. Der X50 Ultra Complete wurde entwickelt, um neue Maßstäbe in der Reinigungstechnik zu setzen und stellt die bislang intelligenteste, leistungsfähigste und intuitivste Lösung von Dreame dar.

X50 Ultra Complete: Reinigung auf einem neuen Level – bis unter die Möbel!

Der X50 Ultra Complete wurde für eine gründliche Reinigung des gesamten Hauses konzipiert und bietet dabei eine bisher unerreichte Effizienz. Dank seiner Fähigkeit, Hindernisse zu überwinden und selbst schwer zugängliche Bereiche zu erreichen, garantiert er eine makellose Sauberkeit – von Ecke zu Ecke und unter jedem Möbelstück.

Mühelose Reinigung der gesamten Wohnumgebung

Ausgestattet mit Dreames bahnbrechendem ProLeap-System, meistert der X50 Ultra Complete mühelos Hindernisse wie Türschwellen, Stufen und doppellagige Türrahmen bis zu einer Höhe von 6 cm*. So bleibt der Saugroboter selbst auf unebenem Boden stets in Bewegung und verhindert, dass er stecken bleibt. Das Ergebnis: Eine komplett gesäuberte Wohnumgebung.

Dank der VersaLift Navigation bietet der X50 Ultra Complete als erster Saugroboter der Branche einen verstellbaren DToF-Sensor, der es ihm ermöglicht, sich auf nur 8,9cm* zu abzusenken – ideal für die Reinigung unter niedrigen Möbeln wie Betten, Sofas und Schränken, die üblicherweise eine Höhe von 10cm haben. Kombiniert mit einer KI-gesteuerten Kamera und LED-Navigation meistert das System auch enge und dunkle Ecken mit höchster Präzision und sorgt so für eine optimale Reinigung in bislang schwer erreichbaren Bereichen.

Und die Dual Flex Arm Technologie geht noch einen Schritt weiter: Der Saugroboter ist nicht nur mit einer ausziehbaren Seitenbürste ausgestattet, sondern auch mit einem Wischmopp, der sich für maximale Reichweite anpasst. Dank der MopExtend RoboSwing Technologie kann der X50 Ultra Complete problemlos unter Möbeln reinigen, erreicht selbst schmale Lücken ab 4 cm und dringt tief in Ecken vor, um Staub und Schmutz aufzusaugen. Er hat einiges mehr im Kasten als herkömmliche Saugroboter. Auch der Bedarf an nachträglichen Bearbeitungen entfällt – dadurch bleibt jeder Zentimeter des Hauses makellos sauber.

Unübertroffene Reinigungsleistung

Der X50 Ultra Complete löst das Problem von verhedderten Haaren mit seiner HyperSteam Detangling Brush und dem innovativen Luftkanal-Design. Er entfernt mühelos Haare bis zu 30cm Länge – egal ob Tier- oder Menschenhaare – ohne dass sie sich verheddern. So bleiben Böden stets frei von Haaren und Schmutz.

Mit einer Saugkraft von bis zu 20.000 Pa nimmt der X50 Ultra Complete sowohl feinen Staub als auch größere Partikel auf. Er liefert eine unschlagbare Leistung für eine noch gründlichere Reinigung bei jedem Durchgang.

Die Auto Solution Refilling-Funktion optimiert den Reinigungsprozess, indem sie automatisch die Reinigungslösung nachmischt und sowohl das Waschbrett als auch den Wassertank des Roboters nachfüllt. Auf diese Weise kann der Roboter – ganz ohne manuellen Aufwand – reinigen.

Vereinfachte Wartung für langanhaltende Sauberkeit

Dreame hat die Wartung des X50 Ultra Complete mit dem AceClean DryBoard System optimiert. Dieses System reinigt und trocknet das Wischpad automatisch, indem es 20 Düsen verwendet, um das Wasser gleichmäßig zu verteilen. So bleibt garantiert kein Schmutz oder Wasserfleck zurück.

Dank der fortschrittlichen Technologie werden – nach dem Selbstreinigungsprozess und Trocknen – bis zu 99 Prozent der Bakterien aus den Wischmopps entfernt. Zusätzlich sorgt ein UV-Licht am Staubbeutelverschluss für eine weitere Reduzierung (von 99,8 Prozent) der Bakterien.

X50 Master: Kompaktes & leistungsstarkes Design

Für alle, die eine kompaktere Option bevorzugen, präsentiert Dreame den X50 Master. Ausgestattet mit denselben fortschrittlichen Funktionen wie der X50 Ultra Complete, kommt der X50 Master mit einer eleganten, ultra-kompakten Basisstation – die nur 24,9cm Durchmesser misst – auf den Markt. Dieses platzsparende Design setzt neue Maßstäbe in der modernen Reinigungstechnik und fügt sich mühelos in jedes Zuhause ein. Gleichzeitig bietet der Saugroboter ein vollständig automatisches System zum Nachfüllen und Entleeren von Wasser – für noch mehr Komfort.