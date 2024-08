Dreame H14 Pro vorgestellt: Kann komplett flach liegen und saugen!

Der Dreame H14 Pro kommt mit einem neuen 180-Grad-Flachdesign! Damit lassen sich auch schwer zugängliche Bereiche kinderleicht säubern.

Über den Dreame H14 Pro

„Mit dem H14 Pro, der mit einem 180-Grad-Flachdesign kommt, bringen wir einen wahren Allrounder auf den Markt. Der Nass- und Trockensauger vereint modernes Design, unübertroffene Reinigungsleistung und innovative Reinigungsfunktionen”, so Sean Chen, Dreames Generaldirektor im Bereich Süd- und Westeuropa. “Dreame widmet sich der Forschung & Entwicklung und passt sich den ständig ändernden Bedürfnissen der Nutzer an. Die neue Produkteinführung ist eine Fortsetzung des Engagements, das darauf abzielt, das Leben der Kunden mit Dreame zu verbessern.” Das ist allerdings mehr als nur eine Worthülse: Schmutz, der sich unter dem Sofa und anderen Möbeln ansammelt, ist lästig und lässt sich oftmals nicht so leicht entfernen. Viel Zeit und Aufwand ist gefordert.

Doch genau dieses Problem hat Dreame mit dem H14 Pro gelöst. Mit der leistungsstarken Technologie des Nass- und Trockensaugers wird die Reinigung solcher Zonen viel einfacher und effizienter. Mit seinem 180-Grad-Flachdesign bietet er eine verbesserte Manövrierfähigkeit und ermöglicht das problemlose Reinigen unter Möbeln und in engen Ecken. Der Stabstaubsauger lässt sich auf eine Liegehöhe von 14 cm komprimieren (8,5 cm mit dem Bürstenkopf). Darüber hinaus besitzt der Sauger eine beeindruckende Saugleistung von 18.000 Pa, damit sich auch die kleinsten Schmutz- und Staubpartikel entfernen lassen. Zudem hat er den innovativen Liquid Separation Motor ausgestattet, der für eine kraftvolle Reinigung sorgt – auch während das Produkt parallel zum Boden liegt und saugt.

Macht die Reinigung einfacher

Außerdem verhindert der Liquid Separation Motor den Rückfluss von gebrauchtem Wasser und sorgt somit für einen reibungslosen Ablauf, selbst bei intensiven Reinigungssitzungen. Eine gründliche Reinigung bis an die Fußleiste? Ebenfalls kein Problem, dank der Dual Edge Cleaning-Funktion: Der Bürstenkopf dringt tief bis in die Ecken und entlang der Fußleiste und bekämpft so jeglichen Schmutz und Ablagerungen. Mit diesem Design kann man die Kanten der Wand und Ecken reinigen, um den eigenen Hartböden einen spektakulären Glanz zu verleihen. Um das Putzen in den Ecken noch einfacher zu gestalten, kommt der H14 Pro mit einer Dual-Edge Bürste, die schwer erreichbare Bereiche nochmals zugänglicher macht. Das Ganze ist aber nicht nur komfortabel, sondern auch effektiv.

Angetrieben von einem Hochgeschwindigkeitsmotor (14.000 RPM) dreht sich die Bürste während des Nasssaugens fast neun Mal pro Sekunde, insgesamt 520 Mal pro Minute. Diese Drehzahl sorgt dafür, dass der Boden gründlich gereinigt und auch streifenfrei wird. Mit einer bereits bekannten Technologie, die 60°C heißes Wasser nutzt, entfernt das Gerät hartnäckige Öle in nur fünf Minuten. Die doppelt rotierende Bürste sorgt nicht nur für eine gründliche Reinigung, sondern verhindert auch Haarverwirrungen und hält die Bürstenabdeckung sauber. Nach dem Reinigungsprozess wird die Bürste mit 60°C heißer Luft getrocknet, wodurch das Risiko von Gerüchen und Bakterien erheblich minimiert wird. Der integrierte PTC-Heizer erhitzt das Wasser auf 60 Grad, während sich die Bürste im Uhrzeigersinn dreht.

Massive Technik auf kleinstem Raum

Dabei wird sie mithilfe eines speziell entwickelten elastischen Schabers von Haaren und Schmutz befreit. Durch die entgegengesetzte Drehbewegung wird der Schmutz effektiv in den benutzten Wassertank geleitet. Im abschließenden Schritt reinigt sich die Bürste selbst, indem sie sich in beide Richtungen dreht – ähnlich wie beim Händewaschen. Nach der Bodenreinigung sorgt der H14 Pro dafür, dass die Bürste durch heiße Luftpflege optimal getrocknet wird. Zusätzlich bietet er zwei Trocknungsmodi: Im Super-Speed-Modus ist die Bürste innerhalb von nur fünf Minuten wieder einsatzbereit. Für Anwender, die eine entspannte Atmosphäre bevorzugen, steht ein leiser Modus zur Verfügung, der die Bürste leise (50,6 dB) innerhalb einer Stunde zu reinigen und zu trocknen vermag.

Der Dreame ⁄ ist ein cleveres Kerlchen, denn er erkennt den Schmutz selbständig und passt die Ausgabe der Reinigungslösung (1:200 bis 1:30) in den 800 ml-Wassertank automatisch an. Eine Reinigungslösung, die 120ml umfasst, reicht also bis zu einem Monat. Der leichtgängige Sauger verfügt außerdem über ein LED-Display und eine Sprachsteuerung. Zudem hat der Bürstenkopf eine LED-Beleuchtung, um Staub und Schmutz leichter sichtbar zu machen. Bis zu 40 Minuten lang hält er durch, das reicht für 300m². Der Dreame H14 Pro wird ab dem 6. September 2024 zum UVP von 699,- Euro im Dreame-Onlineshop sowie Amazon, MediaMarkt, Saturn und Co. verfügbar sein. Zum Verkaufsstart gibt es bis zum 22. September 2024 einen satten Rabatt von 100,- Euro – schnell zugreifen lohnt sich!