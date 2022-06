Dragon Quest Treasures erscheint am 9.12.2022 für die Switch

Square Enix enthüllten im Rahmen des Nintendo Direct Mini Partner Showcases das RPG-Schatzsuche-Abenteuer Dragon Quest Treasures, das am 9. Dezember 2022 weltweit für Nintendo Switch erscheinen wird. Dragon Quest Treasures ist ein neues Spin-Off der Dragon Quest-Reihe und erzählt von den Kindheitsabenteuern der Geschwister Erik und Mia, die ihren ersten Auftritt in DQXI: Streiter des Schicksals hatten.

Worum geht’s?

Die Spieler:innen schlüpfen in die Rollen von Erik und Mia, die ein Schatzsucher-Paradies erkunden, in dem grenzenlose Abenteuer auf sie warten. Schätze können an den unzugänglichsten Orten versteckt sein, daher müssen die Spieler*innen eine Vielzahl von freundlich gesinnten Monstern rekrutieren und deren einzigartige Fähigkeiten zur Schatzsuche nutzen. Diese charmanten Kreaturen helfen dabei, offene Felder zu überqueren, Klippen mit einem einzigen Sprung zu erklimmen und über klaffende Abgründe zu gleiten. Sie unterstützen sogar in Kämpfen gegen rivalisierende Schatzsucher. Durch das Sammeln von Schätzen erhöht sich der Tresorwert der Spieler:innen, so dass sie ihre Heimatbasis ausbauen und ihre Brigade von befreundeten Monstern verstärken können.