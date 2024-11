Dragon Quest III HD-2D Remake Test: Neue Dimension für den Klassiker?

Bereits mit Octopath Traveller I und II sowie Live A Live hat Square Enix einen neuen Standard für den look klassischer JRPGs gesetzt. Nun wurde Teil drei der Kultreihe von Grund auf neu entwickelt und verfügt über einen neuen look, erweiterte Features, zusätzliche Storydetails und einen neu aufgenommenen Soundtrack. Zugleich will Dragon Quest III HD-2D Remake aber dem Original treu bleiben – das klassische Remake-Dilemma. Wir haben uns angesehen, wie Square Enix diese Herausforderung gelöst hat.

Dragon Quest ist eine der einflussreichsten Rollenspielreihen der Videospiel-Geschichte. Obwohl die Reihe in Asien deutlich erfolgreicher als im Westen war, lässt sich an dieser Tatsache nicht rütteln. Neben anderen namhaften JRPGs sind Final Fantasy und Dragon Quest die am längsten laufenden Reihen des beliebten Genres. Letztere wurde vor allem durch die ikonischen Designs des kürzlich verstorbenen Akira Toriyama (Chrono Trigger, Dragon Ball, Dragon Ball Z) berühmt. Nach der originalen Erstveröffentlichung in Japan 1988 für den Famicom aka den NES, erschien Dragon Quest III im Jahr 1992 auch im Westen und wurde seitdem von SNES bis hin zu Smartphones auf alle erdenklichen Plattformen portiert.

Es war einmal…

JRPGs sind eines der klassischsten Videospiel-Genres überhaupt. Eine Formel, die sich seit den 80er Jahren in den Grundzügen nicht wesentlich verändert hat. Rollenspiele aus Japan zeichnen sich durch eher klassische Heldengeschichten aus. Man schlüpft in die Rolle eine Hauptperson, steuert im Kampf allerdings eine Gruppe von Abenteurern. Kämpfe funktionieren typischerweise Rundenbasiert und von Story-Kämpfen abgesehen, tauchen Gegner per Zufall während unseren Erkundungstouren auf. Und natürlich dürfen die üblichen RPG-Elemente wie ein Levelsystem (das meist einiges an Grinding bedarf) und ein (zumindest rudimentäres) Item- und Equipmentsystem nicht fehlen.

Auch moderne JRPGs, die von klassischen Vertretern des Genres inspiriert sind, erfüllen oft die meisten dieser Kriterien. Die Modernisierung liegt dabei oft in Verbesserungen, die das Moment-zu-Moment Gameplay weniger umständlich und rascher gestalten. So hat die 2022 erschienene Perle Chained Echoes (von Entwickler Matthias Linda) mit schnellerer Bewegungsgeschwindigkeit und der freien Beweglichkeit via eines Fahrzeuges über die Map ermöglicht, die Erkundung der schönen weitläufigen Areale mehr zum Genuss als zur Arbeit zu machen. Jüngste Vertreter der 3D JRPG-Sparte wie Like a Dragon: Infinite Wealth oder Metaphor: ReFantazio erlauben Spieler:innen, Kämpfe gegen signifikant unterlevelte Gegner mit einem einzelnen schnellen Schlag in Echtzeit zu beenden. So lassen sich die Belohnungen dafür aufzusammeln, ohne je in den separaten rundenbasierten Kampf-Screen laden zu müssen.

Es sind Anpassungen wie diese, die ein modernes Publikum für Spiele begeistern können, ohne dabei die zum Kult gewordenen Wurzeln des Genres aus den Augen zu verlieren. Dragon Quest III HD-2D Remake möchte zugleich die Erwartungen von Fans des Originals erfüllen, als auch neue Spieler:innen abholen.

Zu diesem Zweck bringt Square Enix beispielsweise eine in drei Stufen anpassbare Kampf-Geschwindigkeit, Speicher-Checkpoints und eine vollständige Sprachausgabe in Englisch und Japanisch. All das sind auf jeden Fall willkommene Features! Zusätzlich zur optionalen höheren Kampf-Geschwindigkeit hätten wir uns aber auch adaptierbare Frequenz der Zufallsbegegnungen gewünscht. Diese treten phasenweise alle drei Schritte auf und machen ein Vorankommen zu einer wirklich zähen Angelegenkeit. Puristische Fans mögen sich an diesem klassischen Grind erfreuen – dennoch wäre eine Anpassungsoption erfreulich gewesen. Die neuen Speicher-Checkpoints sind auf jeden Fall eine gute Erweiterung. Allerdings haben wir sie leider ausschließlich dann gebraucht, wenn das Spiel unser Steam Deck (trotz Validated-Status) gelegentlich eingefroren hat.

Insgesamt führt Square Enix zwar einige Neuerungen ein, bleibt mit Dragon Quest III HD-2D Remake aber dennoch eher auf den Spuren des Originals. Die Wege sind lang, die Zufallsbegegnungen zahlreich und die Kämpfe zwar rascher aber dennoch sehr repetativ.

… in einem weit entfernten Land…

Wunderbar detaillierte 2D Sprites, die sich in Pixelart-stilisierten 3D Welten durch gekonnt eingesetzte Tiefenunschärfe und Lichteffekte verfeinert bewegen. Wenn euch das bekannt vorkommt, dann wohl, weil Square Enix damit bereits in Octopath Traveller I + II sowie Live A Live überzeugen konnte. Alle drei dieser Titel waren ein wahrer Augenschmaus und so war es eine offensichtliche Entscheidung, auch für Dragon Quest III HD-2D Remake die bewährte Engine zu verwenden. Doch bei einem Spiel, das so stark vom legendären Pinselstrich Akira Toriyamas profitierte, ist natürlich ein eigener Zugang nötig, um den Zauber des Meister-Mangakas nicht zu verlieren. Umso mehr freut es uns, dass Square Enix diese Aufgabe zur Perfektion umgesetzt hat. Die Charaktere sind lebhafter und detaillierter, haben aber die unverwechselbaren Toriyama Zackenhaare und runden Gesichter und auch die Monster Designs sind von Slimes über Bunicorns bis hin zu Heavy Hoods perfekt getroffen.

(c) User sackchief on X

Bei den in 3D umgesetzten Umgebungen fällt der Schritt ins 21. Jahrhundert am meisten auf. Nicht nur wurden alle Städte, Dörfer, Dungeons und alle anderen Locations in 3D nachgebaut sondern auch die World Map ist nun mit nicht maßstabsgetreuen 3D Assets versehen. Kulisse wie Gebirge, Wälder und Flüsse sind entsprechend in 3D vorhanden, aber besonders fallen die besuchbaren Locations auf, die durch hübsche simplifizierte Modelle gut ins Auge fallen und auffindbar sind.

Im Übrigen wurden ergänzend zum höheren Detailgrad der neuen Pixel-Sprites auch die Animationen und Effekte des Spiels überarbeitet, die nun genauso ausdrucks- und effektstark sind, wie wir es aus Octopath Traveller kennen.

… ein Held und seine Freunde.

Dragon Quest III ist zwar der dritte Titel der Dragon Quest Reihe und der finale Teil der sogenannten Erdrick Trilogie, spielt jedoch chronologisch vor Dragon Quest I + II und wurde daher zuerst neu aufgelegt. Unser Protagonist in Dragon Quest III hat große Fußstapfen zu füllen, denn sein Vater ist niemand anderer als der berühmte Held Ortega. Dieser ist allerdings vor vielen Jahren, beim Vorhaben seinen bösartigen Erzfeind Baramos zu besiegen, verschwunden und nun ist es an uns, das Schicksal Erdricks zu wenden.

(c) Square Enix

Dabei heuern wir eine Gruppe von Söldnern in Form von Magiern, Priestern, Kriegern usw. an und erkunden die idyllischen Dörfer, prunkvollen Städte und dunklen Dungeons der Welt, auf der Suche nach unserem Vater und dessen Widersacher.

Während man behaupten könnte, dass es sich um ein relativ herkömmliches Fantasy-Heldenepos handelt, finden wir auf der Kehrseite dieser Medaille eine nostalgische Genugtuung. Um besser an die Ereignisse der ersten beiden Teile, die bereits für 2025 als Remake angekündigt wurden, anzuknüpfen, hat Square Enix einige Plotpunkte angepasst bzw. um bestimmte Szenen und erkundbare Orte erweitert. So hält das Remake auch neue Entdeckungen für erfahrene Helden bereit.