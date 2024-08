Dragon Age: The Veilguard erscheint am 31. Oktober 2024

Electronic Arts und BioWare gaben nun bekannt, dass Dragon Age: The Veilguard am 31. Oktober 2024 für PC, PS5 und Xbox Serie-Konsolen erscheint.

In Dragon Age: The Veilguard schlüpfen Spieler:innen in die Rolle des Protagonisten Rook, der den eigenen Vorlieben nach individuell angepasst werden kann. Rooks Aufgabe ist es, seine Gruppe zu vereinen und zu dem Helden zu werden, den Thedas benötigt – in einer Zeit, in der Legenden geboren oder aber erschlagen werden. Zu Rook gesellen sich im Kampf gegen korrupte Elfengötter sieben spannende Gefährt*innen, die jeweils einer legendären Gruppierung aus der Welt von Dragon Age entstammen. Neben ihren eigenen persönlichen Geschichten und Motivationen bringen die Gefährt:innen Bellara, Davrin, Emmrich, Harding, Lucanis, Neve und Taash einzigartige Kampffähigkeiten und Ausrüstung mit, die Rook im Kampf um die Zukunft von Thedas strategisch einsetzen muss.

„Als jemand, der seit über 15 Jahren an Dragon Age arbeitet, weiß ich, wie sehr sich unsere Community auf den heutigen Tag gefreut hat, und ich freue mich ebenso, mitteilen zu können, dass Dragon Age: The Veilguard offiziell am 31. Oktober 2024 erscheinen wird“, sagt John Epler, Creative Director von Dragon Age: The Veilguard. „Sei, wer du sein willst, in einer Welt, die es zu retten lohnt. Egal, ob als Krieger:in, Schurk:in oder Magier:in, wir können es kaum erwarten, dass du dich ausrüstest, deine Gruppe vereinst und dich zu Halloween in Thedas auf ein weiteres aufregendes Abenteuer begibst.“ Wir können es kaum erwarten, denn schließlich ist der letzte Ausflug in das Universum schon zu lange her!

Mehr Infos für Fans

Als charakterbasiertes Rollenspiel bietet Dragon Age: The Veilguard ein behutsam ausgearbeitetes Spielerlebnis, gewoben aus den komplexen Erzählsträngen und angesiedelt in der Fantasy-Welt, für die die Reihe bekannt ist. In diesem kühnen, heldenhaften Abenteuer erleben Spieler:innen umfangreiche und dynamische Geschichten über Liebe, Verlust und komplexe Entscheidungen, die sich auf die Beziehungen und das Schicksal aller Mitglieder der Schleierwacht auswirken. In wahrer Dragon Age-Manier bildet diese Gemeinschaft das Fundament von Rooks Reise, und es wird Aufgabe der Spielenden sein, darüber zu entscheiden, wie sich die eigene Geschichte entwickelt.

Fans, die die Standard-Edition von Dragon Age: The Veilguard vorbestellen, erhalten kosmetische Blutdrachen-Rüstungssets für die Klassen Krieger:in, Magier:in und Schurk:in. Bei Vorbestellung der Deluxe-Edition gibt es zudem folgende kosmetische Objekte: drei Rook-Rüstungssets, sechs Rook-Waffen, sieben Gefährt:innen-Rüstungssets und sieben Gefährt:innen-Waffen. Mitglieder von EA Play Pro haben über EA app ab dem 31. Oktober unbegrenzten Zugriff auf die EA Play Pro Edition. Das kommende RPG-Highlight kann ab sofort hier vorbestellt werden.