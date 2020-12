Dragon Age-Nachfolger angekündigt

Neben einem neuen Mass Effect-Teil bestätigten Entwickler BioWare und Publisher EA bei den diesjährigen Game Awards auch einen Nachfolger zum Game of the Year 2014 Dragon Age: Inquisition. Zugegeben, so hundertprozentig neu ist die News an der Stelle nicht, wurde ein erster Teaser zum 4. Teil schon bei dei der selben Preisverleihung im Jahr 2018 angekündigt.

Wer die Videospiel-Industrie kennt weiß jedoch, dass innerhalb von 2 Jahren so einiges passieren kann – gerade bei einem so gebeutelten Studio wie BioWare es in der Vergangenheit eben war. Dass nun auch Ende 2020 dieses Game noch ernsthaft von den Machern nachverfolgt wird, lässt die Fans natürlich hoffen, einen neuen Teil der Rollenspiel-Hauptreihe zukünftig auf den, dann nicht mehr Next-Gen-Konsolen, zocken zu können.