Downward Enhanced kommt im Juni: Ego-Parkour wie in Mirror’s Edge

Der First-Person-Parkour-Plattformer von Caracal Games aus dem Jahre 2017 wird nun als Downward Enhanced mit einigen Updates zurückkehren.

Mehr zu Downward Enhanced

Downward Enhanced bringt aktualisierte Grafiken und mehr mit sich, wenn es am 4. Juni 2024 auf Konsolen und PC kommt. Neben den visuellen Verbesserungen – zu denen einige neue Assets gehören – fügt die erweiterte Version Optimierung und ein neues Ende hinzu. Diejenigen, die das Basisspiel bereits besitzen, können mit einem kostenlosen Update auf die erweiterte Edition aufrüsten. So springt ihr, rutscht ihr, hängt ihr und lauft an Wänden entlang – und zwar in einer zerstörten Welt auf der Suche nach legendären Artefakten. Wir können mehr von den schwindelerregenden, postapokalyptischen Parkour-Leistungen in Aktion im Trailer zum Veröffentlichungsdatum unten sehen.