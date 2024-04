Divine Rush: Gameloft bringt einen Battle Royale-Plattformer für PC

Gameloft hat Divine Rush angekündigt, ein “Platformer Royale” für 16 Spieler. Ein Pre-Alpha-Test läuft bis zum 8. April für PC via Epic Games Store.

Mehr zu Divine Rush

Auf der offiziellen Website des Spiels wird genau beschrieben, was ihr dafür benötigt beziehungsweise was euch erwartet. Gleich und doch anders als Fall Guys – die offizielle Beschreibung? „Schließen Sie sich einem 16-Spieler-Plattformer Royale als Champion der Götter an. Überqueren Sie die Ziellinie vor der Konkurrenz, indem Sie Ihre Rivalen mit Schieß-, Hooking- oder sonstigen Taktiken überlisten, Diamanten sammeln und Upgrades verdienen. Haben Sie das Zeug dazu, der Letzte zu sein, der steht?

Beteiligen Sie sich am ultimativen 16-Spieler-Plattformer Royale, bei dem Sie einen Champion der Götter verkörpern, um durch herausfordernde Kurse zu sprinten, die besonderen Fähigkeiten Ihres Helden strategisch zu nutzen, um Gegner zu übertreffen und zu überlisten oder sich der Eliminierung zu stellen. Sammeln Sie Diamanten, stehlen Sie von Rivalen, erhalten Sie Upgrades und seien Sie der Letzte, der steht und verdienen Sie die Gunst der Götter in diesem rasanten Rennen im Ausscheidungsstil.“