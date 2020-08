Disneys Raya und der letzte Drache ab 11.3.2021 im Kino

Nach Onward dieses Jahr enthüllt Disney schon jetzt mit Raya und der letzte Drache den Frühjahrsanimationsfilm für 2021. Im Frühjahr nächstes Jahr (Kinostart 11.3.2021) nehmen uns die Walt Disney Animation Studios mit auf eine atemberaubende Reise in die Phantasiewelt von Kumandra, die von den Kulturen und EinwohnerInnen Südostasiens einspiriert wurde.

Worum geht’s?

Vor langer Zeit lebten in Kumandra Menschen und Drachen in völliger Harmonie zusammen. Aber als finstere Monster, die sogenannten Druun, das Land bedrohten, opferten sich die Drachen, um die Menschheit zu retten. Jetzt, 500 Jahre später, sind dieselben düsteren Wesen zurückgekehrt und das Schicksal von Kumandra liegt in den Händen einer einzigen Kriegerin: Raya! Um die Druun endgültig aufzuhalten, muss sie den letzten verbliebenen Drachen aufspüren. Während ihrer aufregenden Reise stellt Raya jedoch fest, dass es mehr als nur Drachenmagie braucht, um die Welt zu retten …