Disney Speedstorm Staffel 9 bringt Fluch der Karibik

In Disney Speedstorm geht es heiß her: Sechs neue Rennfahrer und eine neue Fluch der Karibik-Strecke kommen ins Spiel!

Über Disney Speedstorm

Die neunte Staffel von Disney Speedstorm beginnt am 13. August. Wie Gameloft bestätigt hat, wird diese auf Fluch der Karibik basieren und vier Charaktere aus den Filmen hinzufügen, von denen nur einer bisher bestätigt wurde (Will Turner). Das Spiel startete mit einer Strecke und zwei Charakteren des Franchises, Jack Sparrow und Elizabeth Swann, was bedeutet, dass die neue Saison nun andere Figuren bringen wird. Es wird auch zwei neue Fahrer*innen in der Mitte der Saison hinzufügen (obwohl es noch nicht klar ist, ob auch diese aus Fluch der Karibik sein werden), sowie eine neue Strecke und eine Erweiterung der bestehenden Pirates of the Caribbean-Strecke. Freut ihr euch schon darauf?