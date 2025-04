Disney Prinzessin – Gestalte deine Welt: Neue Geschichten, neue Erlebnisse!

Mit dem Frühling erwacht auch die Welt der Disney Prinzessinnen zu neuem Leben – seit Generationen inspirieren die Geschichten der royalen Damen Kinder und Erwachsene auf der ganzen Welt. Ihre Geschichten zeigen, dass Mut, Herz und Entschlossenheit der Schlüssel zu großen Abenteuern sind. Mit aufregenden Highlights und zahlreichen Aktionen lädt Disney dazu ein, die Geschichten der Prinzessinnen neu zu entdecken: Ob auf der großen Leinwand im Kino, zu Hause auf Disney+ und im Disney Channel oder mit neuen Produkten im Handel – unter dem Motto Disney Prinzessin – Gestalte deine Welt starten Fans in eine wahrhaft märchenhafte Jahreszeit.

„Vaiana 2“ ab sofort auf Disney+

Der exklusive Start von „Vaiana 2“ auf Disney+ gehört zu den Highlights des Frühlings: Das neueste Abenteuer führt Vaiana und Maui drei Jahre nach ihrer ersten großen Fahrt wieder zusammen, gemeinsam starten sie eine neue, aufregende Reise an der Seite einer Crew ungewöhnlicher Seeleute. Nachdem Vaiana eine unerwartete Nachricht von ihren Vorfahren erhalten hat, muss sie auf die weiten Meere Ozeaniens hinaus und in gefährliche, längst vergessene Gewässer reisen, um ein Abenteuer zu bestehen, wie sie es noch nie zuvor erlebt hat. Die Fortsetzung zählt zu den erfolgreichsten Filmen des vergangenen Jahres und begeistert Fans mit beeindruckender Animation und mitreißender Musik. Der Original Motion Picture Soundtrack ist auf Spotify, Apple Music und Amazon Music erhältlich.

75 Jahre Cinderella

Vor unglaublichen 75 Jahren, am 15. Februar 1950, feierte der zwölfte abendfüllende Zeichentrickfilm der Walt Disney Studios, „Cinderella“, in den USA Premiere. Das zeitlose Märchen der herzenzguten Prinzessin inspiriert Generationen bis heute. Mit dem melodischen „Bibbidi Babbidi Bu“ der guten Fee verwandelt sich nicht nur die von ihrer Stiefmutter und Stiefschwestern gedemütigte Cinderella in eine stolze Prinzessin, es verzückt auch die Herzen der kleinen und großen Zuschauer, die mitfiebern, wenn der funkelnde Zauber um Mitternacht verblasst und der Prinz mit dem gläsernen Schuh in der Hand nach seiner Auserwählten sucht. Auf www.disneystore.de und im Handel zelebriert Disney das Jubiläum mit neuen Produkten und Sammlereditionen, die den Zauber von Cinderella immer wieder neu erlebbar machen.

Ein märchenhafter Clip zum 75. Jubiläum ist hier zu sehen: