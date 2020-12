Disney Pixars Soul Kritik: Suche nach der wahren Bestimmung

Anlässlich des bevorstehenden Disney+ Start von Disney Pixars Soul präsentiere ich euch meine Soul Kritik.

Facts:

Genre: Animation

Regie: Pete Docter

Studio: Disney-Pixar

Veröffentlichung: 25.12.2020

Die Suche nach der wahren Bestimmung

Soul nimmt uns mit ins Leben von Joe Gardener, einem Musiklehrer, der so gerne als Jazz-Künstler die Welt erobern würde. Doch sein Alltag ist von wenigen Highlights geprägt. Seine SchülerInnen haben alles andere als Talent und seine Pläne selbst einen großen Gig zu landen, verlaufen im Sand. Bis zu einem schicksalhaften Tag. Ein ehemaliger Schüler von Joe ruft ihn an, und erklärt ihm, dass er nur wegen ihm die Liebe zur Musik erlangt hat und seine Band rund um die Jazz-Legende Dorothea Williams noch eine bzw. einen PianistIn sucht. Er solle zum Vorspielen kommen und als er sein Lampenfieber abschüttelt, spielt er so gut darauf los, dass Dorothea ihn engagieren will. Voller Freude tanzt er durch die Gegend und wird dabei fast von einem Haufen Ziegelsteine erschlagen oder überfahren. Als man als ZuschauerIn das Gefühl hat, dass nichts Joe etwas anhaben könnt, stürzt er durch einen offenen Kanaldeckel und wacht als Seele im Vorseits auf. Allerdings erst, als er der Rolltreppe ins Jenseits entwischt.

Er kann nicht glauben, was gerade passiert ist. Endlich hat die Chance auf den Gig seines Lebens und dann soll er sterben? Das will Joe nicht akzeptieren und so versucht er wieder zurück auf die Erde zu kommen. Doch das ist gar nicht so einfach. Im Vorseits helfen MentorInnen (z.b. Kopernikus oder Mutter Theresa) den Seelen noch bevor sie auf der Erde im Körper von Menschen oder Tieren auftauchen eine Bestimmung oder Interessen mit auf den Weg zu geben. Auf diesem Weg hofft Joe, dass er auch wieder auf die Erde kommen könnte. Und so erklärt er sich bereit der hoffnungslosen Seele 22 als Mentor zur Seite zu stehen. Das Ziel ist es, 22 zu zeigen, wie schön das Leben auf der Erde ist und was man alles erleben kann. Doch bis zum Ziel warten einige Herausforderungen auf das ungleiche Paar.