Soul von Pixar ab 25.12. auf Disney+

Soul beseelt das Weihnachtsfest! Der neue Animationsfilm aus dem preisgekrönten Hause Pixar erscheint am 25.12.2020 exklusiv auf Disney+. Erneut handelt es sich dabei um einen liebenswürdigen Familienfilm, der diesmal auch die Musik in den Vordergrund rückt. Disney hat hierfür auch die optimale Ergänzung parat, sollte man die Weihnachtsfeiertage nicht im Kreise seiner Liebsten verbringen können. Die neue Groupwatch-Funktion ermöglicht es, Filme zusammen zu genießen, auch wenn man sich an verschiedenen Orten aufhält.

Worum geht es in Soul



Die preisgekrönten Pixar Animation Studios gewähren uns einen Einblick in eine schier unfassbare Welt – die der menschlichen Seele. Und die lässt tief blicken… So tief, dass Erfolgsregisseur Pete Docter sämtliche Register zieht und ein vor Ideen sprudelndes Kreativ-Feuerwerk mit ausgefallenen Figuren, skurrilen Situationen und jeder Menge Humor zündet, das es so noch nicht gab.

Was macht uns Menschen aus? Wie werden wir …. „Wir”? Nun, diese Fragen stellt sich die leicht chaotische und eigensinnige Seele namens 22 nicht. Sie mag weder die Persönlichkeiten noch die Interessen, die Menschen erhalten, bevor sie auf der Erde ankommen. Und generell will sie mit dem ganzen Erdenkram relativ wenig zu tun haben. Bis sie eines Tages auf Joe Gardner trifft.

Durch ein dummes Missgeschick landet der aufstrebende Jazzmusiker nur wenige Stunden vor seinem großen Auftritt an einem fantastischen, mystischen Ort, an dem sich alle Seelen aufhalten, bevor sie auf die Erde kommen. Dort muss sich er sich fortan mit der neunmalklugen 22 an seiner Seite auseinandersetzen, die noch nie verstanden hat, was an diesem menschlichen Leben eigentlich so toll sein soll. Während Joe verzweifelt versucht, 22 zu zeigen, wie großartig es ist, ein Mensch zu sein, stolpern die beiden von einem Schlamassel zum nächsten.