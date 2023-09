Disney Lorcana: Nachdruck des ersten Sets wird vorverlegt

Ravensburger hat den ersten Nachdruck von Disney Lorcana aufgrund der erhöhten Nachfrage nach vorne verlegt.

Das bedeutet, dass das Startkartenset des beliebten Disney-Sammelkartenspiels mit dem Titel Das erste Kapitel in diesem Jahr vor der Ferienzeit in größeren Mengen erhältlich sein wird – nicht erst im nächsten Jahr, wie zuvor angekündigt. Die Veröffentlichung wird sowohl das Launch-Set als auch das zweite mit Spannung erwartete Set des Spiels, Aufstieg der Flutgestalten, enthalten, das selbst ab 17. November erscheinen soll. “Um der gestiegenen Nachfrage nach dem ersten Start des Spiels gerecht zu werden, kündigte Ravensburger im September Pläne an, das erste Set von Disney Lorcana neu zu drucken”, sagte Ravensburger in einer E-Mail.