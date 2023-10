Disney Lorcana kommt ab 2024 in zehn neue Länder samt italienischer Fassung

Ravensburger gab heute bekannt, dass Disney Lorcana 2024 in 10 neuen Ländern und in einer italienischen Lokalisierung erhältlich sein wird.

Lorcana erobert die Welt

Luminari aus Spanien, Portugal, Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark, der Tschechischen Republik, der Slowakei, Polen und Mexiko können ab Release des dritten Sets Anfang 2024 dem Ruf folgen. Damit verdoppelt sich die Verfügbarkeit des Sammelkartenspiels, das in den USA, Kanada, Großbritannien, Irland, Frankreich, Italien, Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg bereits erschien. „Die Begeisterung für das „Disney Lorcana“ Trading Card Game geht über die Ländergrenzen hinaus und Fans aus aller Welt freuen sich auf das Spiel”, so Filip Franke, Global Head of Games bei Ravensburger. „Wir bringen das Disney Lorcana TCG nicht nur zu Spielern in neuen Ländern und in neuen Sprachen, sondern wir planen auch, die ersten beiden Sets des Spiels nachzudrucken, damit sowohl bestehende als auch neue Märkte Zugang finden.”

Neben der Distribution in diese neuen Länder wird Disney Lorcana ab dem dritten Set auch auf Italienisch erhältlich sein. Italienisch wird die vierte Sprache für das Spiel sein, welches bereits in Englisch, Französisch und Deutsch erhältlich ist. Um der gestiegenen Nachfrage nach der Erstveröffentlichung des Spiels gerecht zu werden, hat Ravensburger im September angekündigt, das erste Set des TCG Das erste Kapitel nachzudrucken. Der Nachdruck wird auch das zweite Set des Spiels Aufstieg der Flutgestalten beinhalten und voraussichtlich im Januar 2024 in Europa erhältlich sein. Worum es im Spiel genau geht, haben wir in unserem Review des TCG genauer beschrieben. Es bietet neben leichter Erlernbarkeit aber auch strategische Tiefe und eine Vielzahl toller Artworks – genau so muss ein Sammelkartenspiel sein!