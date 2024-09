Disney Epic Mickey: Rebrushed – ein neuer Anstrich für die alte Maus

Mehr zu Disney Epic Mickey Rebrushed

Das Wii Spiel, Epic Micky (zu deutsch: Micky Epic), bekommt schon bald einen neu anstrich. Das ursprünglich 2010 veröffentlichte Videospiel Micky Epic kehrt am 24.September in einer überarbeiteten Version zurück und bringt eine magische, aber zugleich etwas düstere Welt erneut zum Leben. In diesem heruntergekommenen Land leben in Vergessenheit geratene Figuren aus den Anfängen der Cartoons. Unter anderen trifft man auf Oswald der lustige Hase, einer der ersten Kreationen von Walt Disney, welche aber damals an die Firma Universal abgegeben wurde. Durch einen Tausch der beiden Studios, bekam Disney die Rechte zurück und implementiere den Hasen als eine Art eifersüchtigen Gegenspieler für Micky. Damals wurde das Spiel von dem inzwischen aufgelösten Junction Point Studios entwickelt und von Deus Ex-Schöpfer Warren Spector inszeniert. THQ konnte die damaligen Entwickler nicht alle zurückholen, doch Spector hat bei dem Remake geholfen, welches von Purple Lamp in Zusammenarbeit mit Disney Games entwickelt wurde.

In Epic Mickey Rebrushed schlüpfst du in die Rolle von Micky Maus und erkundest die düstere Welt von Wasteland, einer vergessenen Version der Disney-Welt, die von alten und vernachlässigten Charakteren bewohnt wird. Ausgerüstet mit einem magischen Pinsel, kannst du die Umgebung mit Farbe reparieren oder mit Verdünner zerstören, was deine Entscheidungen im Spiel direkt beeinflusst. Deine Handlungen formen nicht nur die Welt um dich herum, sondern auch deine Beziehungen zu den Charakteren und den Verlauf der Geschichte. Während du durch verschiedene Levels springst, löst du Rätsel und kämpfst gegen Feinde, wobei der kreative Einsatz von Farbe und Verdünner oft der Schlüssel zum Erfolg ist. Nebenbei sammelst du versteckte Objekte und triffst auf verschiedene Figuren dessen Schicksal von deinen Handlungen abhängig ist. Epic Mickey Rebrushed verbindet Abenteuer, Plattforming und Entscheidungen in einer ungewohnten düsteren Disney-Welt.