Disney Dreamlight Valley-Erweiterung The Storybook Vale kommt im November

Disney Dreamlight Valley bekommt im November seinen zweiten Erweiterungspass, The Storybook Vale. Was erwartet uns?

Über The Storybook Vale

Diesmal werden wir in drei neue Biome geschickt, um den Frieden in einem Land wiederherzustellen, das von zwei der besten Disney-Bösewichte auseinandergerissen wurde. Es gibt neue Charaktere zu treffen, neue Gegenstände zu sammeln, und eine ganz neue Geschichte, die in zwei Teile unterteilt ist, in die man eintauchen muss, und nachdem die Erweiterung am 29. Oktober beim Disney Dreamlight Valley Showcase geteilt wurde, haben wir viele Informationen zu teilen. Der erste Teil des Storybook Vale DLC wird am 20. November 2024 veröffentlicht. Wie viel von der Geschichte diese abdeckt, ist unbekannt, aber es gibt uns Zugang zu drei neuen Biomen und drei neuen Charakteren, mit denen wir eine Freundschaft aufbauen und sie anschließend in unser Tal einladen können.

Der zweite Teil soll derzeit im Sommer 2025 veröffentlicht werden, aber ein konkretes Veröffentlichungsdatum wurde noch nicht bekannt gegeben. Im Gegensatz zum ersten Erweiterungspass, A Rift in Time, wird The Storybook Vale in zwei Teilen statt in drei veröffentlicht, um jeden Teil größer zu machen und uns eine kürzere Zeit warten zu lassen, um die Geschichte fortzusetzen. Der Kauf des Erweiterungspasses gewährt uns Zugriff auf beide Teile, eigentlich logisch. In diesem Erweiterungspass müssen wir die zerrissenen Seiten eines verzauberten Buches wiederherstellen. Zu Beginn des DLC bekommen wir einen magischen Stab, der als Netz fungiert, um diese Seiten zu fangen und sie ins Buch zurückzubringen – der Jagdinstinkt erwacht!

Mehr zu erkunden und zu sehen

Es gibt auch drei neue Biome zu erkunden, The Bind, Ever After und Mythopia. The Bind nimmt die Form eines gemütlichen Herbstwaldes an, während Ever After sich von der schottischen und skandinavischen Folklore inspirieren lässt, um eine bezaubernde Pilzlandschaft zu schaffen. Auf der anderen Seite ist Mythopia der perfekte Ort für alle, die darauf gewartet haben, dass Disney Dreamlight Valley eine Herkules-Umgebung bekommt. In jedem neuen Biom werden auch neue tierische Begleiter hinzugefügt. Eulen werden zum Bind hinzugefügt, Mini-Drachen werden zu Ever After hinzugefügt, und Baby-geflügelte Pferde werden rund um Mythopia gefunden. Jedes Biom wird auch neues Futter und neue Flora haben, wie Mohnblumen, Steinpilze und Bougainvillea, sowie neue Fische wie Koi und Wolfsfische.