Disney Dreamlight Valley: Die neue Welt wird Toy Story sein

Die nächste Welt von Disney Dreamlight Valley ist bekannt: Toy Story, mit Woody und Buzz Lightyear garniert, wird ab Herbst spielbar sein!

Mehr zu Disney Dreamlight Valley

Wie in unserem Testbericht beschrieben, ist das Spiel derzeit im Early Access-Status erhältlich. Das Game ist eine Life-Simulation und möchte sich eindeutig für alle zugänglich und unterhaltsam positionieren, das ist an jeder Ecke ersichtlich. Wiederkehrende Aufgaben, die in anderen Spielen mühselig erscheinen, werden so bequem wie möglich umgesetzt. Sogar das Herumexperimentieren wird belohnt, und jeder Fehlschlag erzeugt etwas Nützliches. Das Farmen läuft reibungslos ab, es gibt nur wenige Wartezeiten und ihr könnt das Game sowohl in kurzen als auch längeren Sessions prima genießen. Der derzeitige Early Access-Zustand im September 2022 zeigt, wohin die Reise gehen kann, und Gameloft bringt regelmäßige Updates.

Das ist lobenswert, und macht auch Sinn, denn Disney Dreamlight Valley wird im Jahre 2023 als Free-to-Play-Titel veröffentlicht. Dann wird das Spiel definitiv noch reizvoller für eine noch größere Anzahl an Spieler:innen, und nun ist bekannt, welche Welt die derzeit über eine Million Spieler:innen als nächstes erwarten wird: Jene von Toy Story. Nicht nur, dass man sich mit Woody und Buzz Lightyear anfreunden kann, es gibt auch eine völlig neue Welt zu erkunden. Zudem kommen auch neue Outfit-Optionen hinzu, mit denen ihr eure Spielfigur ausstatten könnt. Was dann noch kommen wird, darüber herrscht noch Stillschweigen. Klar ist, dass Lilo & Stitch auch irgendwann mal ins Game hinzustoßen, und ich hoffe, dass es noch jede Menge neuer Inhalte geben wird. Welche Universen von Disney wünscht ihr euch? Sagt es uns in den Kommentaren – hier noch das Video zur Toy Story-Welt für euch: