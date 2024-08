Disney Dreamlight Valley bringt Veranstaltung zum Ende des Sommers

Präsentiert im Nintendo Direct werden wir eingeladen, um das Ende der Jahreszeit mit dem neuen “End of Summer”-Event im Disney Dreamlight Valley zu feiern.

Mehr zum End of Summer-Event

Vom 4. bis 26. September läuft das Event, aber worum geht’s? Schnappt euch euer Fernglas und beginnt eure Suche nach speziellen Marshmallows im Spiel! Um die Jagd zu motivieren, erhalten wir auch zwei neue Rezepte für von Lagerfeuern inspirierte Köstlichkeiten, aber wir müssen wie üblich zuerst die Zutaten sammeln. Während wir drei Büsche in unserem Valley Plaza mit rosa Marshmallows finden, müssen wir auf blaue Marshmallows achten, die in verschiedenen Umgebungen erscheinen. Sobald wir einige gesammelt haben, gehen wir zu unserem Lieblingskochplatz, um einige leckere Leckereien wie S’mores zu kreieren, die wir dann mit Freunden und Talbewohnern teilen können.

Diese flauschigen und süßen Snacks werden jedoch nicht nur zum Kochen verwendet! Wir finden brandneue Bastelrezepte, um unsere Marshmallows in Camping-Essentials zu verwandeln, wie eine Lagerfeuergrube! Dieses Element, sobald es platziert ist, ermöglicht es uns, damit zu interagieren, um Fotos mit unseren Dorfbewohnern in der Nähe zu machen – die perfekte Art, eine Erinnerung an das Ende des Sommers zu schaffen. Vielleicht kommt auch eine DreamSnaps-Aufgabe des Weges? Und vergesst nicht, zwei neue Aufgaben im Spiel zu erfüllen, indem wir Gerichte auf Marshmallow-Basis verschenken und essen – was uns neue Wearables für den eigenen Avatar gewährt.