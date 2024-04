Disney Dreamlight Valley: A Rift in Time: Kommendes Update bringt viel Neues

Nun hat Gameloft endlich den ersten Teaser-Trailer für Disney Dreamlight Valley A Rift in Time – Kapitel 2 veröffentlicht, wobei an diesem Mittwoch eine vollständige Enthüllung geplatn ist. Das Veröffentlichungsdatum des zweiten Akts wurde noch nicht bekannt gegeben, wird aber bald für PC, Mac, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und Apple Arcade weltweit veröffentlicht. Wir werden wohl Oswald, das glückliche Kaninchen, exklusive Möbel und vieles mehr antreffen. Der Trailer ist gleich hier für euch!

Disney Dreamlight Valley wird schon bald den zweiten Akt in seiner Erweiterung A Rift in Time eröffnen. Was erwartet uns?

Wir durften sowohl das Grundspiel als auch seine Rift in Time-Erweiterung auf Herz und Nieren testen. Nachdem nun das Dreamlight-Tal mit Updates und Fehlerbehebungen versorgt wurde, sagte Gameloft, dass sie sich ab sofort auf die Expansion konzentrieren werden. Das ist gut so, denn immerhin handelt es sich hier um bezahlten Content, der nochmal so viel kostete wie das Grundspiel. Mittlerweile sind wohl alle Fans des Spiels mit der Erweiterung so gut wie fertig (und kümmern sich schon wieder um den Hauptort mit Mike und Sulley). Spielt ihr noch?