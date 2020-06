Disintegration Launch-Trailer macht Lust auf mehr

Private Division veröffentlichte nun den Disintegration Launch-Trailer, der euch einen kleinen Vorgeschmack auf den kommenden First-Person-Shooter, an dem auch Halo-Mitschöpfer Marcus Lehto mitwirkt, serviert. Viel Spaß damit!

Worum geht’s im Spiel?

Disintegration versetzt euch in eine Zukunftsvision der Erde, in der Klimaextreme, Überbevölkerung, Nahrungsmittelknappheit und eine globale Pandemie zum Zusammenbruch der Nationen geführt und die Menschheit an den Rand des Aussterbens gebracht haben.

Die Wissenschaftler entwickelten ein Verfahren, bei dem das menschliche Gehirn entfernt und chirurgisch in einen roboterartigen Körper eingesetzt wird; ein Prozess, der als Integration bekannt ist. Doch aus dem Chaos einer sterbenden Welt erhob sich eine militaristische Gruppe, die diesen Prozess, einst auf freiwilliger Basis, nun aggressiv und mit allen Mitteln durchsetzt. Die Rayonne machte sich die Integration zu eigen und nutzt sie, um den Rest der Menschheit zu unterwerfen.

Ihr schlüpft in die Rolle von Romer, einem integrierten Charakter, dessen Mission es ist, eine kleine Gruppe von Outlaws, Menschen, die sich entschieden haben, sich zu wehren und zu überleben, in eine bessere Zukunft zu führen, in der sie ihre Lieben beschützen können, in der Hoffnung, eines Tages wieder menschlich zu werden.

Disintegration Launch-Trailer