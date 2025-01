Digital Foundry sagt: Das Nintendo Switch 2-Dock kann mehr als zuvor

Bei der ersten Nintendo Switch-Konsole hat sie alles alleine gerechnet, und das Dock war ein reiner Adapter. Die Switch 2 macht das anders!

Nintendo Switch 2 <3 4K-Auflösung

Hier sind die Experten von Digital Foundry, um den technischen Überblick zu geben. Die Tech-Begeisterten haben kürzlich in ein Patent reingeschnuppert, das darauf hindeutet, dass die neue Konsole die 4K-KI-Upscaling-Technologie verwenden wird. Digital Foundry hat das folgende Video geteilt, bevor die Nintendo Switch 2 am 16. Januar enthüllt wurde, aber da Nintendos Trailer weit davon entfernt war, die Spezifikationen der kommenden Konsole zu zeigen, ist er definitiv von Interesse, da Fans nach wie vor nach weiteren Details suchen. Laut Alex Battaglia von DF wurde das fragliche Patent Ende 2024 vom europäischen Forschungs- und Entwicklungsteam von Nintendo angemeldet und skizziert einen KI-Upscaling-Prozess wie Nvidias DLSS-Technologie, der die niedrigere interne Auflösung eines Spiels in eine höhere, “verbesserte” Auflösung umwandelt. Die Auflösungszahlen, auf die verwiesen werden, beziehen sich auf die Übertragung von 540p auf 1080p, obwohl das Patent angibt, dass dies nur ein Beispiel ist und die Technologie auch auf höhere Auflösungen wie 1080p bis 4K angewendet werden könnte – etwas, das Switch 2 zum Beispiel in seinem Dock verwenden könnte.

So weit, so DLSS. Aber Digital Foundry erklärt, dass das Nintendo-Patent mehr verspricht als Nvidias Alternative, mit Hinweisen auf Upscaling über die Cloud, Single-Image-Upscaling und mehr. Ein wesentlicher Unterschied, sagt Battaglia, ist, wie das Patent darauf hindeutet, dass es in der Lage wäre, DLSS-Upscaling-Modelle in Echtzeit zu wechseln, so dass fordernde Sequenzen (wo das übliche Upscaling-Lernen nicht in der Lage wäre, mitzuhalten) von einem Boost profitieren und gleichzeitig die Bildrate beibehalten werden kann. Das könnte auch zu geringeren Spielgrößen führen, wenn die Texturen nicht so riesig sein müssen. Battaglia schien nach seiner ersten Analyse zuversichtlich zu sein, dass diese Upscaling-Technologie in Switch 2 verwendet wird, aber wie immer bei Patenten gibt es nie eine Garantie dafür, dass wir die Inhalte zum Tragen kommen werden. Nintendo neigt dazu, mit Patenten seinen Zugang frühzeitig abzustecken, und diese DLSS-artige Technologie könnte einfach etwas sein, an dem es im Hintergrund arbeitet. Wer weiß? Für diejenigen, die sich für alles, was mit Technologie zu tun hat, interessieren, ist das Folgende jedoch immer noch einen Blick wert: