Diese liebevollen 1MORE Valentinstags-Angebote warten auf euch

1MORE feiert mit speziellen Valentinstags-Angeboten mit euch gemeinsam den Tag der Liebe. Welche Angebote warten, erfahrt ihr hier.

Welche 1MORE Valtentinstags-Angebote warten auf euch?

In diesem Jahr bietet 1MORE eine beeindruckende Auswahl an In-Ear-Kopfhörern zu attraktiven Preisen, perfekt für den Valentinstag. Der gefeierte Triple Driver In-Ear-Kopfhörer von 1MORE, bekannt für seine exzellente Klangqualität, wird nun zu einem Preis von nur 49,99 Euro angeboten, verglichen mit dem regulären Preis von 69,99 Euro. Für anspruchsvolle Hörer reduziert 1MORE den Preis des Quad Driver In-Ear-Kopfhörers von 169,99 Euro auf 99,99 Euro, ein Angebot, das audiophile Herzen höher schlagen lässt. Die PistonBuds Pro mit Active-Noise-Cancelling (ANC), ideal für Liebhaber kabelloser Freiheit, sind zu einem speziellen Valentinstagspreis von 36,99 Euro erhältlich – ein deutlicher Rabatt gegenüber dem ursprünglichen Preis von 59,99 Euro. Zusätzlich bietet 1MORE den True Wireless In-Ear EVO mit ANC für nur 94,99 Euro an, ein bemerkenswertes Angebot im Vergleich zum ursprünglichen Preis von 169,99 Euro. Die ComfoBuds Mini, ebenfalls mit ANC, sind für den Komfort des Trägers konzipiert und werden jetzt für 59,99 Euro statt 99,99 Euro angeboten. Abschließend sind die True Wireless In-Ear Aero mit ANC, eine Kombination aus Stil und Leistung, für 59,99 Euro statt der üblichen 79,99 Euro erhältlich. Mit diesen Angeboten positioniert sich 1MORE einmal mehr als führender Anbieter im Bereich der hochwertigen Audiotechnologie, der Qualität zu einem erschwinglichen Preis bietet.

Ebenfalls reduziert: 1MORE SonoFlow Wireless Active Noise Cancelling-Kopfhörer

Mit den SonoFlow-Kopfhörern von 1MORE kommen Nutzer nicht nur in den Genuss von Hi-Res-Klang aufgrund der LDAC-Audiokodierungstechnologie, sondern auch von einem breiten Klangspektrum dank der integrierten 40-Millimeter-DLC-Dynamiktreiber. An Bord ist auch die QuietMax-Geräuschunterdrückung, die ein konzentriertes Hörerlebnis ermöglicht, und mit bis zu 70 Stunden Akkulaufzeit ist auch für ausdauernden Musikgenuss gesorgt. Die 1MORE MUSIC App ermöglicht zusätzlich noch benutzerdefinierte EQ-Einstellungen für einen noch individuelleren Sound.

Jetzt nur 74,99 Euro (UVP 91,99 Euro) – für diejenigen, die ein kompakteres Design bevorzugen, bietet 1MORE auch die SonFlow SE Kopfhörer für 47,99 Euro an, reduziert von 59,99 Euro.

Hi-Res-In-Ear Kopfhörer: 1MORE Penta Driver P50

Die 1MORE Penta Driver P50 bieten eine authentische Klangwiedergabe mit fünf Treibern und Hi-Res-Audio-Unterstützung. Sie verfügen über einen von Luca Bignardi abgestimmten Klang, der die Emotionen der Musik authentisch bewahrt. Ein hoher Tragekomfort ist dank sorgfältiger Anpassung an verschiedene Ohrformen und vorgeformten Ohrhaken jederzeit gegeben. Der vergoldete MMCX-Stecker und das OFC-Kabel gewährleisten eine verlustfreie Übertragung. Ihr abnehmbares Design bietet Flexibilität und Kontrolle über die Hörerfahrung.

Jetzt nur 138,99 Euro (UVP 179,99 Euro).



Kopfhörer für Outdoor-Fans: 1MORE Fit S50 Open Ear

Die 1MORE Fit S50 Open Ear-Kopfhörer sind perfekt für Outdoor-Aktivitäten, da sich Umgebungsgeräusche wahrnehmen lassen und sie gleichzeitig eine qualitativ hohe Musikwiedergabe bieten. Der exklusive 1MORE PurePower-Treiber liefert einen ausgewogenen Klang mit außergewöhnlicher Leistung. Ihre leichte Bauweise und Memory-Metalldraht Ohrbügel bieten dabei optimalen Tragekomfort. Dualmikrofone und der ENC-Algorithmus garantieren klar verständliche Anrufe, und die nach IPX7-Standard zertifizierte Wasserdichtigkeit macht sie robust und vielseitig.

Jetzt nur 119,99 Euro (UVP 159,99 Euro) – und nicht zu vergessen: Auch die 1MORE Open Earbuds S30 sind jetzt für 59,99 Euro anstelle von 79,99 Euro zu haben.

Im Doppelpack sparen

Die Rabattaktion hält aber noch weitere Vergünstigungen bereit: Denn 1MORE gewährt einen zusätzlichen Rabatt von acht Prozent beim Kauf über EU.1MORE.COM von zwei identischen Produkten.