Die Sims 4: Das Castle Estate Kit macht eure Schlossträume wahr

Schlossherren und Schlossherrinnen aufgepasst: Ein kommender DLC für Die Sims 4 wird euch tatsächlich ein Schloss besitzen lassen!

Schlösser bauen in Die Sims 4

Im Mai 2023 wurden die Spieler:innen von Sims 4 eingeladen, darüber abzustimmen, was sie dem Spiel hinzufügen wollten. Die Gewinner waren ein Artikelpaket zum Thema Schloss und ein Kleidungspaket zum Thema Gothic. Dank der Sims Community haben wir unseren ersten Blick auf einen von ihnen bekommen – das Castle Estate Kit! Die Sims-Community ist geradezu prädestiniert dafür, wenn es um Vorabinformationen geht – für fast jedes Pack oder jede Erweiterung scheint es eine Art Leck zu geben, kurz bevor sie veröffentlicht werden. Jetzt, nicht einmal zwei Wochen nach 2024, haben wir das erste Leck des Jahres mit Informationen über das erste Paket nach dem letzten Zu vermieten-DLC erhalten. Laut der offiziellen Sims 4-Roadmap für Januar bis April gibt es “zwei mit Spannung erwartete Kits” zwischen jetzt und April – vermutlich ist dieses durchgesickerte Kit eines dieser beiden, und das Gothic Fashion Kit wird das andere sein.

Die Aufstellung scheint mehr der üblichen Verdächtigen zu sein – Türen, Fenster, Wand- und Bodendekoration und andere Gegenstände, die uns dabei helfen, alles so zu gestalten, wie wir es wollen. “Erfassen Sie die klassische Größe eines Schlosses mit dem The Sims 4 Castle Estate Kit. Diese von der Community erwartete Kollektion umfasst Steinwände, Bleiglas und alles, was Sie brauchen, um die perfekte dramatische Kulisse für Ihre nächste Geschichte zu schaffen. Bauen Sie etwas Großartiges – Lassen Sie sich von der Majestät der Schlösser inspirieren und bauen Sie gotische Bögen, stapelbare verzierte Fenster, große Treppen, wunderschöne Steinarbeiten und ein großes Portcullis-Tor. Es dreht sich alles um die Schwerkraft. Gleitschirme, Buntglas, Pfeilschlitze und sogar ein Wasserspeier gehören zu den klassischen Details, die Ihr Herrenhaus großartig machen werden.“