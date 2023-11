Neues Die Sims 4-Erweiterungspaket Zu vermieten angekündigt!

Am 7. Dezember kommt Die Sims 4: Zu vermieten in den Handel. Doch was erwartet uns da in diesem neuen Erweiterungspaket?

Mehr über Zu vermieten

Im Die Sims 4 Zu vermieten-Erweiterungspack können Spieler:innen die Nachbarschaft in Tomarang als Eigentümer oder Mieter erleben – indem sie Einrichtungen reparieren, aufsässige Nachbarn beruhigen, eine Gemeinschaft schaffen oder mehrere Mietwohnhäuser verwalten. Der offizielle Reveal-Trailer kann hier angesehen werden: