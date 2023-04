Die romantische Komödie ELEMENTAL startet am 22.6.2023 in den Kinos

Animationsfilmfans aufgepasst – Disney•Pixars bringt die romantische Komödie ELEMENTAL am 22. Juni 2023 in die Kinos.

Worum geht´s im Film?

Die preisgekrönten Pixar Animation Studios präsentieren mit ELEMENTAL ihren 27. animierten Spielfilm, der am 22. Juni 2023 in die deutschen Kinos kommt. Eine ebenso urkomische wie fantasievolle Reise nach Element City, eine einzigartige Welt, in der die Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft immer wieder in witziger Art und Weise aufeinandertreffen.

Der Film begleitet Ember – eine taffe, schlagfertige und, im wahrsten Sinne, feurige junge Frau – deren Freundschaft zu einem lustigen, lässigen Typen namens Wade ihre Überzeugungen über die Welt, in der sie leben, in Frage stellt: Denn Gegensätze ziehen sich eben doch an, wenn man den oder die richtige trifft! Und so kommt es auch zu einer besonders außergewöhnlichen Liebesgeschichte.