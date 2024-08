Die PlayStation Plus-Titel sind bekannt, mit Wild Hearts und dem Witcher

Gute Nachrichten für PlayStation Plus-Abonnent*innen mit einer Vorliebe für die wilde Seite, da die August-Reihe von Spielen enthüllt wurde.

Über das PS Plus-Angebot

Dazu gehören The Witcher 3: Wild Hunt, Wild Hearts und Cult of the Lamb. Diese Spiele können ab dem 20. August für diejenigen mit einem PlayStation Plus Extra-Abonnement kostenlos heruntergeladen werden. Es gibt auch einige weitere Klassiker, die dem Katalog für diejenigen hinzugefügt werden, die etwas mehr ausgegeben haben und ein Premium-Abonnement besitzen. Dazu gehören TimeSplitters 1 und 2, ein Paar weitere FPS-Spiele. Es gibt auch TimeSplitters: Future Perfect, was gut zum Rest passt. Was die Haupttitel betrifft, die in den Dienst gehen, ist The Witcher 3: Wild Hunt offensichtlich ein hervorragendes Paket, das mit hervorragenden narrativen Inhalten, dem Kartenspiel Gwent und fantastischen Kämpfen gefüllt ist. Alles in allem sind es über 100 Stunden Spaß, echt cool!

Wild Hearts ist ein Koei Tecmo-Spiel, das einiges vom Monster Hunter-Format übernommen hat und versucht, seinen eigenen Kern zu finden. Weiters gibt es das ausgezeichnete Cult of the Lamb, ein düsteres, lustiges, herausforderndes Rogue-Like, das 2022 ein echtes Highlight war. Es gibt eine Auswahl an kleineren Spielen, die in diesem Monat auch für PlayStation-Besitzer erhältlich sind, darunter befinden sich etwa: