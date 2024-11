Die neuen THOMSON Fire TVs mit integrierter Alexa Sprachsteuerung bringen Streaming auf ein neues Level

Streaming, Smart Home und Sprachsteuerung mit Alexa – alles vereint in einem Fernseher. Mit den neuen Fire TVs von THOMSON, verfügbar in 32 und 40 Zoll, wird das Entertainment-Erlebnis ab sofort einfacher und smarter denn je. Ob Serienmarathon, Spieleabend oder Smart-Home-Steuerung – die neuen Fire TVs bringen grenzenlosen Komfort und personalisierte Unterhaltung in jedes Wohnzimmer, und das alles zu einem attraktiven Preis.

Intuitives Fire TV-Betriebsystem

Dank des intuitiven Fire TV-Betriebssystems haben Sie einfachen Zugriff auf Ihre Lieblings-Apps, Spiele und Streaming-Dienste. Eigene Benutzerprofile, die Empfehlungen und Einstellungen bereithalten, sorgen für ein ganz persönliches TV-Erlebnis. Dank AirPlay-Unterstützung lassen sich Inhalte außerdem mühelos von Apple-Geräten auf den Fernseher übertragen – so wird das Smartphone im Handumdrehen zur Fernbedienung.

“Alexa, zeig mir meine Lieblingsserie”

Der THOMSON Fire TV schafft es nicht nur, aus einem gewöhnlichen Fernsehabend ein individuelles Erlebnis zu machen, er erkennt auch Stimmen. Mit der integrierten Alexa-Sprachsteuerung können Zuschauer den Fernseher mit einfachen Befehlen bedienen, nach Inhalten suchen oder die Smart-Home-Geräte verwalten. Das integrierte Smart Home Dashboard sorgt dabei für einen schnellen Überblick über vernetzte Geräte im Haushalt. Licht aus, Lieblingsfilm an – und der perfekte Abend beginnt.

Scharfes Bild und klarer Sound

Für all jene, die Vielfalt und Flexibilität schätzen: Der Triple-Tuner ermöglicht den Empfang von Kabel-, Satelliten- und terrestrischen Signalen. Dank HDMI-, USB- und CI+-Anschlüssen sind externe Geräte schnell verbunden, während der Dolby Audio- und Dolby Digital Plus-Sound sowie HDR10 das Heimkinoerlebnis perfekt macht. So wird jeder Filmabend zum Highlight, egal, ob in HD-Auflösung des 32 Zoll oder FHD-Auflösung des 40 Zoll-Geräts.

Die ergonomische Fernbedienung

Die Bluetooth-Fernbedienung mit Schnellzugriff auf Netflix, Prime Video und die persönlichen Apps und Kanäle erleichtert den Alltag. Und mit dem Amazon Silk Browser kann mühelos im Internet gesurft, Videos angesehen oder Lesezeichen gesetzt werden. Mit der integrierten Alexa-Taste genügt ein Knopfdruck, um den Fernseher per Sprachbefehl zu steuern.

Die Features der THOMSON Fire TVs auf einen Blick: