Neues The Witcher-Spiel führt völlig neue Hexerschule des Luchses ein

CD Projekt Red hat kürzlich bestätigt, dass es an einer neuen Saga im The Witcher-Universum arbeitet. Was bereits bekannt ist, lest ihr hier!

Die Ankündigung kam mit einem Bild, das ein Medaillon zeigt, das sich ein wenig von Geralts Wolfsmedaillon unterscheidet. Das Witcher-Medaillon ist, wie CD Projekt Red jetzt bestätigt, wie ein Luchs geformt. “Ich kann bestätigen, dass das Medaillon tatsächlich nach einem Luchs geformt ist”, sagte Robin Malinowski, Global Communication Director von CD Projekt Red. Diejenigen, die das Spiel nicht allzu gut kennen, fragen sich vielleicht, warum all dies wichtig ist. Nun, im Witcher-Universum stammt jeder Monsterjäger aus verschiedenen Schulen. Geralt, der Protagonist der Serie bis zu diesem Zeitpunkt, fällt unter die Schule des Wolfes, ebenso wie sein Mentor Vesemir.

Die Schule des Luchses ist jedoch keine offizielle Schule. CD Projekt Red hat auch hier für Klarheit gesorgt – es wird eine völlig neue Schule sein, die bislang weder in Büchern, Spielen oder der Serie vorkam. Das eröffnet den Autor:innen hinter der Geschichte eine Vielzahl an Möglichkeiten für die neue Saga, denn so ist man an weniger gebunden, was bislang aus der Feder Andrzej Sapkowski so gesprudelt ist. The Witcher 4 (oder wie es dann auch immer heißen mag) wird von einem erfahrenen Veteranen in Zusammenarbeit mit Epic Games mittels der Unreal Engine 5 produziert, allerdings nicht exklusiv im Epic Games Store erhältlich sein. Da dürfen wir wohl noch ein paar Jahre warten, bis es so weit ist – bleiben wir gespannt!