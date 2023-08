Die Mobvoi TicWatch Pro 5 jetzt auch in sommerlicher Sandstone Farbe

Während unser umfassender „Über Stock und Stein“-Test der TicWatch Pro 5 seinen letzten Schliff erhält (haltet in den nächsten Tagen nach dem vollen Leistungstest auf BeyondPixels Ausschau), bringt Mobvoi das High-End Gerät nun auch in Sandstone auf den Markt. Passend zum sommerlichen Strandfeeling strahlt sowohl das Edelstahl- und Aluminiumgehäuse als auch das dazu passende Armband in heller Sandsteinfarbe.

Die Mobvoi TicWatch Pro 5 ist ab sofort zum Preis von 359,99 € in der Farbe Sandstone erhältlich.

Eine SmartWatch, die alle Boxen tickt

Die Mobvoi TicWatch Pro 5 bietet starke Leistung und alle Features, die sich Sportler:innen wünschen können. Die Snapdragon W5+ Gen1 Plattform sorgt für Power, rasche Konnektivität und sensitive Steuerung, während die US-MIL-STD 810H und die ATM 5 Zertifizierungen und der ausdauernde Akku die Pro 5 zu einem verlässlichen Partner in allen Lagen macht.