Die Life is Strange: Arcadia Bay Collection kommt am 27. September 2022 für Switch

Die beiden Life is Strange -Titel gehören mitunter zu den besten Entscheidungsspielen , die es derzeit gibt. Kein Wunder, denn die Held:innen können nicht nur von der Gameplay-Mechanik, sondern auch auf der Gefühlsebene vollkommen überzeugen. Dazu kommt, dass gewisse zwischenmenschliche Themen vollkommen ins Schwarze treffen. Wer also nur in kleinster Weise auf gutes Storytelling und ein bisschen Drama steht, sollte hier zugreifen. Denn die überarbeiteten Versionen von zwei ohnehin schon sehr guten Titeln können sich nur lohnen, und wenn ihr sie bis jetzt nicht kennt oder nicht gespielt habt, solltet ihr euch mal das folgende Video ansehen:

Das Team hinter den Spielen, Dontnod, sagt, dass die Remaster-Versionen verbesserte Grafiken und Charakteranimationen, alle derzeit verfügbaren DLCs, die kompletten Soundtracks und eine Menge Fehlerbehebungen inkludiert haben. Das Life is Strange: Before the Storm Remaster enthält auch das Zombie Crypt-Outfit für Chloe. „Life is Strange und Life is Strange: Before the Storm sind die besten Versionen, die sie auf Nintendo Switch sein können“, heißt es in der Beschreibung des Remaster-Bundles. “Dies ist kein einfacher Port – fast jeder Aspekt des Spiels wurde für die Plattform optimiert, um das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Es sieht toll aus und vor allem fühlt es sich großartig an, zu spielen.”