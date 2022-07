Die Huawei FreeBuds Pro 2 sind ab sofort in Österreich verfügbar

Ab sofort sind die Huawei FreeBuds Pro 2 im Handel erhältlich. Natürlich gibt’s wieder eine Aktion für Frühentschlossene!

Ab sofort sind die Huawei FreeBuds Pro 2 in Österreich verfügbar. Die neue Generation von akustischen TWS-In-Ear Kopfhörern verbessert das Audioerlebnis noch weiter. Die neuen In-Ear Kopfhörer liefern dank intelligenter Geräuschunterdrückung immersiven, kristallklaren Klang und ein unverwechselbares Audioerlebnis. Entwickelt wurden die High-End Kopfhörer in Zusammenarbeit mit den Sound-Expert:innen von Devialet. Die Huawei-Earbuds sind in Österreich ab sofort zu einem unverbindlichen Richtpreis von 199,- Euro in drei unterschiedlichen Farben verfügbar. Beim Kauf der Huawei FreeBuds Pro 2 erhalten Kund:innen im Zeitraum vom 4. bis zum 24. Juli zusätzlich das Huawei Band 7 kostenlos dazu. Die offizielle Website gibt noch mehr Aufschluss über die genauen Details!

Mehr über die Huawei FreeBuds Pro 2

Die neuen Earbuds bieten Nutzer:innen eine fortschrittliche aktive Geräuschunterdrückung. Das “Triple Mic ANC System” erhöht die durchschnittliche ANC-Tiefe (Active Noise Cancellation) um branchenführende 15 % im Vergleich zum Vorgängermodell, während das “Intelligent Dynamic ANC 2.0” die Umgebung des externen Schallfelds genau erkennt und einen geeigneten Geräuschunterdrückungsmodus auswählt, der Störgeräusche für komfortables Hören eliminiert. Sogar auf Flügen – das Intelligent Dynamic ANC 2.0 eliminiert die dröhnenden Triebwerksgeräusche und ermöglicht so eine ruhige, friedliche Reise mit der exklusiven Fluggeräuschunterdrückungskurve.

Die neue Pure Voice-Technologie der neuen Buds zur Unterdrückung von Gesprächsgeräuschen sorgt für klare und ungestörte Telefonate und basiert auf einem 4-Mikrofon-System zur Unterdrückung von Gesprächsgeräuschen, kombiniert mit einem Huawei-exklusiven DNN-Algorithmus (Deep Neural Network) zur Geräuschunterdrückung. Das bedeutet, dass die In-Ear Kopfhörer die menschliche Stimme präzise aufnehmen und gleichzeitig die Geräuschunterdrückung verbessern können, so dass die Nutzer:innen eine klare Klangqualität für Sprach- und Videoanrufe genießen können, egal wo sie sich befinden. Darüber hinaus soll ein winddichtes Design für weniger Windgeräusche sorgen – ideal!

Nicht nur starker Sound

Die Huawei FreeBuds Pro 2 sind klein, aber leistungsstark und verfügen zudem über eine lange Akkulaufzeit. Mit aktivierter ANC-Funktion kann bis zu 4 Stunden lang Musik gehört werden, mit dem Etui sogar bis zu 18 Stunden. Bei ausgeschaltetem ANC hält der Akku bis zu 6,5 Stunden lang, mit dem Etui sind es bis zu 30 Stunden. Unterwegs unterstützen die Buds auch das drahtlose Aufladen mit einem passenden Charger, Smartphone oder Tablet. Darüber hinaus sind die HUAWEI FreeBuds Pro 2 nach IP54-Zertifizierung spritzwassergeschützt und werden auch bei Regen oder Schweiß nicht schlapp machen.

Dank dem neuesten Bluetooth-Standard bieten die Huawei FreeBuds Pro 2 eine nahtlose Verbindung mit zwei Geräten simultan – für eine automatische Gesprächsumschaltung. Die duale Verbindungsfunktion funktioniert mit allen Huawei-Geräten, einschließlich Smartphone, Tablet, PC und Watch, sowie mit Android-, iOS- und Windows-Smart-Systemen. Mit dem „Audio Connection Centre“ können Nutzer:innen die letzten zehn Geräte anzeigen, die mit den In-Ear Kopfhörern verbunden waren, um einfach zwischen mehreren Geräten zu wechseln. Sie können auch automatisch auf dem Super Device-Bildschirm von Huawei PCs, Tablets, Smartphones oder Vision TVs erkannt und durch Drag & Drop verbunden werden. Klingt nach einem starken Gerät – warten wir auf ein Review!