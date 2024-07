Die ARK: Ultimate Survivor Edition kommt auf iOS und Android

Ursprünglich von der Nintendo Switch-Konsole kommend wird die ARK: Ultimate Survivor Edition demnächst auch auf iOS und Android erscheinen!

Über ARK: Ultimate Survivor Edition

Denn ganz am Anfang versuchte Studio Wildcard, das komplette Spiel ohne jegliche Anpassungen beziehungsweise Downgrades auf die Nintendo Switch zu portieren. Das hat allerdings absolut nicht funktioniert, denn von Anfang an kämpfte diese Version mit Problemen in Sachen Leistung, Wärmeentwicklung und Abstürze. Danach folgte ein langer Prozess, die Ursachen herauszufinden und zu verändern, aber immer wieder gab es Rückschläge. Also machte sich Studio Wildcard daran, das Falsche zu richtig zu machen, und arbeitete mit Grove Street Games zusammen. Das Ziel? Eine abgespeckte und daher performantere Version des Spiels zu entwickeln, die schließlich ARK: Ultimate Survivor Edition hieß. Hier ist der Trailer für die Switch-Version dieses Spiels: