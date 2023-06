Die Amazon Prime Days 2023 stehen fest: Am 11. und 12. Juli wird gespart

Das Online-Portal hat Dienstag, 11. Juli und Mittwoch, 12. Juli offiziell als offizielle Amazon Prime Days 2023 bekannt gegeben.

Über die Amazon Prime Days 2023

Ziemlich genau ein Jahr seit dem letzten Amazon Prime Day (12. und 13. Juli 2022) wird also der nächste große Sale stattfinden. Und genau wie im letzten Jahr werden wir wahrscheinlich einige fantastische Rabatte sowohl auf Produkte als auch auf Abonnementdienste sehen. Einige Dienste wie Music Unlimited, Kindle Unlimited und Audible könnten sogar Bonusangebote wie eine viermonatige kostenlose Testversion für neue Mitglieder anstelle der typischen 30 Tage enthalten. Wir können auch erwarten, Angebote auf Amazon-Geräten zu finden, manchmal sogar bis zu 55% Rabatt. Es gibt bereits einige große Rabatte auf Kindle, Fire TV Stick 4K Max und mehr.

Es sind jedoch nicht nur Amazon-Marken, die die Sonderbehandlung erhalten – sobald der 11. Juli angebrochen ist, haltet während des zweitägigen Shopping-Wahnsinns Ausschau nach großen Angeboten von Marken wie Shark, Samsung und Bosch. In der Regel gibt es an den Amazon Prime Days die besten Angebote für Amazon-Produkte, wie Echo Smart Home-Gadgets, Kindle E-Reader, Ring-Sicherheitsgeräte und mehr. Wer also damit liebäugelt, hat nun mit Mitte Juli einen festen Termin dafür – und das weit vor dem Black Friday beziehungsweise Cyber Monday. Diese Spartage sind auch eine gute Zeit, um eine Spielkonsole zu kaufen, wobei die Nintendo Switch historisch die besten Konsolenrabatte abgeräumt hat. Obwohl die PS5 und Xbox Serie X nun leichter verfügbar sind, hoffen wir doch mal, dass auch hier ein paar Prozente gehen, für all jene, die noch keine haben. Was seht ihr euch näher an?