News zu Diablo 4 und Co: BlizzCon 2021 startet heute

Heute 20:00 Uhr spät Abends mitteleuropäischer Zeit öffnet die BlizzCon 2021 ihre Pforten. Im Rahmen der insgesamt 3 Tage dauernden Veranstaltung von Publisher Activision Blizzard dürfen wir uns umfangreiche Infos zu Diablo 4, Overwatch 2 und Co. erhoffen. Pandemiebedingt findet das Event diesmal jedoch als weitestgehend digitale Online-Veranstaltung BlizzConline statt. Falls ihr euch für diese Spiele interessiert, seid ihr Beyond Pixels uns genau an der richtigen Stelle. Im folgenden Beitrag erfahrt ihr von uns alles, was ihr zur BlizzCon 2021 vorab wissen müsst.

Ausgangslage & Erwartungen In den letzten Jahre hat Activision Blizzard sehr viel vom einstigen guten Image eingebüßt. Egal ob das die verkorkste Ankündigung des Handy-Games Diablo Immortal war, die bei vielen eingefleischten Blizzard-Fans – die ja hauptsächlich auf dem PC unterwegs sind – für zahlreichen Unmut sorgte. In punkto politischem Rückgrat trat man dann 2019 krass ins Fettnäpfchen, als man einen namhaften chinesischen Streamer bannte, weil dieser seine persönliche Meinung zur chinesischen Regierung und der Situation in Hongkong nach Außen trug. Von den eher halbherzigen Versuchen Blizzards seine treue Fangemeinde auch weiterhin mit hochqualitativen Spielen zu versorgen konnten wir uns dann zu Beginn letzten Jahres selbst ein Bild machen. Das sogenannte Warcraft III: Reforged stieß nicht nur bei uns auf vergleichsweise eher wenig Gegenliebe. Hier geht es zu unserem Review. Und dennoch: wenn man den aktuellen Zahlen Glauben schenken darf sind Activision Blizzards Games im Jahr 2020 finanziell erfolgreich wie nie zuvor. Aufgrund dieser Ausgangssituation wird die BlizzConline 2021 ein hochinteressantes Event. Welche News wird es zu bereits etablierten Titeln geben? Erfahren wir eventuell ein konkretes Releasedatum für Overwatch 2? Oder gibt es vielleicht auch heuer wieder ein Desaster a lá Diablo Immortal zu betrauern? Wir sind gespannt.