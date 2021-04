Diablo II: Resurrected: Technische Alpha startet morgen!

Die Diablo II: Resurrected Technische Alpha für PC startet an diesem Freitag, dem 9. April um 16:00 Uhr MESZ. Bald schon können sich AbenteurerInnen erneut auf die Jagd nach dem Dunklen Wanderer machen, aber dieses Mal hochauflösend in bis zu 4K und 60FPS!

Eine begrenzte Anzahl an SpielerInnen, die sich für die technische Alpha angemeldet haben, wird zufällig ausgewählt und erhält in den nächsten Tagen per E-Mail Anweisungen zur Teilnahme. Sie endet für alle TesterInnen am Montag, dem 12. April um 19:00 Uhr MESZ.

Das erwartet euch in der Diablo II: Resurrected Technische Alpha

In der technischen Alpha können alle TeilnehmerInnen aus drei der sieben Klassen eine auswählen und die ersten beiden Akte des Spiels zur Gänze durchspielen. Zur Auswahl stehen der unverwüstliche Barbar, die blitzschnelle und wendige Amazone und die Zauberin, die über die Elemente gebietet. SpielerInnen können auf dem Weg zu ihrem heiligen Kloster die Jägerinnen rächen und sich Andariel, der Herrin der Qual, stellen, bevor sie sich auf die Reise nach Osten in die lebensfeindliche Wüste von Lut Gholein machen und Duriel, dem Herrn des Schmerzes, ein Ende bereiten. Die technische Alpha unterliegt keiner Stufengrenze, sodass alle TeilnehmerInnen ihre Charaktere nach Belieben verstärken und alle ihre Fertigkeiten ausprobieren können.

Diablo II: Resurrected verfügt über gänzlich überarbeitete Grafik in atemberaubender 4K-Auflösung, vollständiges 3D-Rendering sowie verbesserten Sound in Dolby Surround 7.1. Alle Inhalte der technischen Alpha befinden sich noch in Entwicklung, aber wir freuen uns auf jegliches Feedback von SpielerInnen, um herauszufinden, wie einige der Verfeinerungen wie automatisches Aufsammeln von Gold, die gemeinsame Beutetruhe und die Unterstützung für Controller zum zeitlosen Gameplay von Diablo II passen.

Der Test in der Diablo II: Resurrected Technische Alpha dreht sich ausschließlich um die Singleplayer-Erfahrung des Action Rollenspiels. Natürlich ist der Multiplayermodus aus Diablo II nicht wegzudenken, also werden wir später in diesem Jahr einen eigenen Test dazu durchführen.