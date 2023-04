Diablo 4: Wird nach Spieler-Feedback nun grundlegend umgearbeitet

Blizzard hat eine Liste der Änderungen, die vor dem Start an Diablo 4 umgesetzt werden, nach Rückmeldungen enthüllt.

Diablo 4 wird nun angepasst

Die Diablo 4-Entwickler haben klargestellt, dass die beiden Betas in erster Linie darauf ausgelegt waren, Feedback von Spielern darüber zu sammeln, was geändert werden könnte, um insgesamt ein besseres Erlebnis zu erzielen. Und nun, es klingt, als hätten die Spieler:innen viel zu sagen, da Blizzards Liste der Änderungen ziemlich umfangreich ist und wichtige Updates für so gut wie alles enthält. “Nach Abschluss der Early Access- und Open Beta-Wochenenden las das Entwicklungsteam alle Ihre Rückmeldungen durch und überprüfte die Gameplay-Daten. Mit diesen Informationen haben wir eine Vielzahl von Korrekturen und Updates für verschiedene Systeme in Diablo 4 vorgenommen, die alle in der Version des Spiels vorhanden sein werden, die am 6. Juni startet.”

Denn egal, wo man reinliest und hinhört, überall wusste man, dass die Zauberer- und Nekromanten-Klassen viel zu mächtig waren, und der Barbar einfach zu schwach. Zusätzlich sagte Blizzard, dass viele Rückmeldungen rund um die Dungeons darauf hindeuteten, dass zu viel Laufarbeit erforderlich war, und so wurden Dungeons optimiert, um diese Belastung zu reduzieren. Barbaren sind nun widerstandsfähiger, Druiden machen mehr Schaden, Skelette von Totenbeschwörern sterben nun leichter, und so dürfte sich beim Launch am 6. Juni 2023 ein ganz neues Diablo 4 präsentieren. Habt ihr so wie wir an einer der Betas teilgenommen, so wird sich das Game dann doch ganz anders spielen. Mal sehen, ob sich das Ganze auszahlt – habt ihr den Titel schon mal angespielt?