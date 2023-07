Diablo 4: Schon von über 10 Millionen Menschen gespielt worden

Wen wundert’s? Diablo 4 entpuppt sich trotz aller Widrigkeiten mancher Medien zu einem wahren Kassenschlager laut Activision Blizzard!

Mehr zu Diablo 4

In der kurzen Zeit seit seiner Veröffentlichung brachte Diablo 4 einen wichtigen Verdienstschub für Activision Blizzard. Das Unternehmen enthüllte, dass das Spiel einer der am schnellsten verkauften Titel aller Zeiten war. Insgesamt trug das Game dazu bei, ein Rekordquartal für Blizzard mit über 1 Milliarde Dollar Umsatz aufzustellen. Laut Activision Blizzard in den Finanzergebnissen des zweiten Quartals 2023 hatte Diablo IV mehr Einheiten verkauft als jedes andere Blizzard-Spiel in einer ähnlichen Phase der Veröffentlichung, und die Spielerbindung war besonders stark. Mit über 10 Millionen Menschen, die das Spiel allein im Juni spielten, wurden im letzten Monat über 700 Millionen Stunden Aktivität aufgezeichnet. Allein in Europa war der vierte Teil des Action-RPG das bisher zweitschnellste Verkaufsspiel von 2023 und wird laut GamesIndustry.Biz nur von Hogwarts Legacy geschlagen.

Es überrascht nicht, dass der PC (66 % Anteil) die beliebteste Plattform war, und die PlayStation 5 zog 21 % der europäischen Spielerschaft an. In den USA und Kanada war der Titel das am häufigsten heruntergeladene Spiel auf PS5 und PS4 trotz Street Fighter 6 und Final Fantasy 16. Fünf Tage nach dem Start berichtete Blizzard, dass sein Spiel einen weltweiten Umsatz von 666 Millionen Dollar erzielte. Ein interessanter Nebeneffekt des Erfolgs von Diablo 4 ist, dass das Free-to-Play Diablo Immortal ein Wiederaufleben der Spieler erlebt hat. Blizzard sagte, dass die monatlichen Nettozahlen für den Mobil- und PC-Titel im Juni ihr höchstes Niveau seit Januar 2023 erreichten. Und das ist erst der Anfang, denn Activision Blizzard wird hier bestimmt nicht locker lassen – spielt ihr auch schon?