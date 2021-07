Diablo 4 bringt einen Charakter-Editor für alle Klassen

Blizzard hat in einem Diablo 4-Blogpost mehr zum Game enthüllt. So wird sich die Optik einer Heldenfigur anpassen lassen, lest hier mehr! Zur Ankündigung des Spiels auf der BlizzCon 2019 geht es hier.

Ein Großteil von Blizzards Blog-Beitrag – der aktuellste in seinen vierteljährlichen Diablo-Updates – konzentriert sich auf die Definition der allgemeinen visuellen Sprache von Diablo 4. Game Director Luis Barriga spricht über die Bedeutung unverwechselbarer Klassen und Monster, während Art Director John Mueller die Balance zwischen Realismus und Klarheit betont, die ein isometrisches Action-RPG wie dieses braucht. Das oberste Ziel war es, die Details und die “warme Qualität” der Kinosequenzen von Diablo 3 in das Sequel zu bringen, was eine komplette Überarbeitung der Kunstpipeline des Spiels erforderte. Der gesamte Trailer wurde etwa in der In-Game-Engine erstellt: