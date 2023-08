Devolver Delayed: Fünf Spiele kommen erst 2024, darunter The Plucky Squire

In typischer Devolver-Manier dauerte das Event satte drei Minuten mit dem Ziel, eine negative Ankündigung in eine positive zu verwandeln. Das optimistische Video bot die Möglichkeit, die Spiele zu feiern, die wir noch nicht spielen können. Insgesamt hatte das Video ein bisschen eine Nintendo Direct-Atmosphäre mit einem ähnlichen rot-weißen Farbthema. Darüber hinaus behielten die Erzähler im Hintergrund des Videos einen optimistischen Ton, als sie jeden Titel nacheinander durchliefen. Wie gesagt, klassische Devolver Digital-Mode – sehr löblich und das dürfen andere gerne nachahmen! Hier ist der dreiminütige Devolver Delayed Showcase in seiner Gesamtheit:

Insgesamt wurden fünf Spiele auf das nächste Jahr verschoben. Die vielleicht größte Verzögerung ist der Action-Adventure-Titel The Plucky Squire. Wie das Video es veranschaulicht, vergaß das 2D/3D-Abenteuerspiel die vierte Dimension: die Zeit. Stick it to the Stickman, Anger Foot, Skate Story und Pepper Grinder werden jetzt auch alle im Jahr 2024 veröffentlicht. Auch wenn sich diese fünf Titel verzögern werden, endete die Präsentation mit Devolver, das darauf hinwies, dass es in diesem Jahr immer noch Titel gibt. Gunbrella, Wizard with a Gun, The Talos Principle 2, The Cosmic Wheel Sisterhood und Karmazoo sind immer noch für 2023 geplant. Schließlich wird auch in diesem Jahr der DLC für Broforce Forever und McPixel 3 veröffentlicht.