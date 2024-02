Devolo WiFi 6 Repeater 5400 Test: Der Traum vom schnellen Internet endlich erfüllt

Ein WiFi-Repeater ist ein Gerät, das das Signal eines drahtlosen Netzwerks empfängt, verstärkt und dann wieder aussendet, um die Reichweite des Netzwerks zu vergrößern. Er hilft, tote Zonen zu überbrücken und die Abdeckung in einem Bereich zu verbessern, der von einem WLAN-Router allein nicht erreicht wird. Idealerweise sollte der WiFi-Repeater in einem Bereich platziert werden, in dem das Signal des Routers noch ausreichend stark ist, damit der Repeater es verstärken kann. Es kann verschiedene Ursachen geben, warum das Signal eines WLAN-Routers nicht ausreichend verfügbar ist. Das kann zum einen daran liegen, wenn sehr große Bereiche mit WLAN versorgt werden sollen oder das Signal durch bauliche Hindernisse wie dicke Wände, metallische Oberflächen, Betonstrukturen oder große Möbelstücke geschwächt wird. Indem er die Signalstärke verbessert, kann er auch dazu beitragen, die Geschwindigkeit zu verbessern und Verbindungsabbrüchen entgegenzuwirken. Wenn ihr euch in dieser Beschreibung angesprochen fühlt, könnte der Devolo WiFi 6 Repeater 5400 für euch interessant sein.

Devolo ist ein namhafter Hersteller von Netzwerktechnik und verspricht gutes Internet an jedem Ort. In Zeiten des Homeoffice und Streaming ist dieses Versprechen v.a. in Mehrpersonenhaushalten sehr verlockend.

Das Testszenario für den Devolo WiFi 6 Repeater 5400

Mein WLAN-Router steht vor einer herausfordernden Situation: Er soll ein mehrstöckiges Holzhaus mit Internet versorgen. Durch Homeoffice, Smart-Home-Geräte und die vorwiegende Nutzung von Streamingdiensten ist die Anforderung an das Internet, möglichst schnell und stabil zu sein. Das schafft mein WLAN-Router für einige Zimmer sehr gut, für andere jedoch fast gar nicht. Ich habe schon früher einige WiFi-Verstärker ausprobiert, habe aber bisher keine überzeugende Lösung gefunden. Aus diesem Grund war ich dem WiFi 6 Repeater 5400 zunächst skeptisch gegenüber.

Aufbau und Inbetriebnahme

Devolo schreibt zum WiFi-Repeater “einfach einstecken, verbinden, fertig”. Nach meinen früheren Erfahrungen, wo man erst die passende Anleitung zum jeweiligen Router finden musste oder mehrere Schritte wiederholt werden mussten, weil irgendwas hakte, dachte ich mir zunächst “das kann doch nicht so einfach sein… oder??” Die Antwort ist überraschenderweise “Ja, es kann tatsächlich so einfach sein”. Nach dem Auspacken habe ich das Gerät eingesteckt, den Knopf am Repeater, anschließend den Knopf am Router gedrückt und ein paar Minuten gewartet. Schon war die Verbindung zwischen den Geräten hergestellt. Da ich nicht auf Anhieb den richtigen Standort für den Repeater gefunden habe (sichtbar an den vier LED Balken am Gehäuse), musste ich ihn noch zweimal umplatzieren. Aber auch das war mit dem geringstmöglichen Aufwand verbunden. Dieser Vorgang kann auch für mehrere Repeater wiederholt werden, sollte ein sehr großer Bereich abgedeckt werden müssen. In der App “Home Network” von Devolo hat man zudem eine Übersicht über den Router, alle Repeater sowie andere verbundene Geräte im Netzwerk. Man erhält hier auch Tipps zur optimalen Platzierung des Repeaters.

Leistung

Ich habe das Internet in verschiedenen Räumen zu den unterschiedlichsten Zeitpunkten getestet und bin über das Ergebnis positiv überrascht. Die vertragliche Downloadgeschwindigkeit für mein Internet beträgt bis zu 300 Mbit/s, die Uploadgeschwindigkeit liegt bei bis zu 50 Mbit/s. Ohne WLAN-Repeater liegt die Geschwindigkeit in dem Raum mit der schlechtesten Signalstärke bei 166,50 Mbit/s (Download) bzw. bei 22 Mbit/s (Upload). Mit meinem alten Repeater, dem AVM FRITZ!WLAN Mesh Repeater 600, kam ich zum Testzeitpunkt dagegen auf 128,11 Mbit/s (Download) bzw. 21 Mbit/s (Upload). Mit dem Devolo WiFi 6 Repeater 5400 kam ich auf 208 Mbit/s (Download) und 13,45 Mbit/s (Upload). Diese Werte wurden über den Speedtest am Freitag, den 17. November 2023, zwischen 13:10 und 13:20 Uhr gemessen. Gerade freitagnachmittags hatte ich üblicherweise merklich langsameres Internet, was der Devolo-Repeater deutlich verbessern konnte. Seither habe ich den Speedtest an unterschiedlichen Wochentagen zu unterschiedlichen Uhrzeiten durchgeführt. Hier schwankte die Downloadgeschwindigkeit zwischen den zum ersten Zeitpunkt gemessenen 208,86 Mbit/s und 266,01 Mbit/s. Wurde in einem anderen Zimmer über Netflix ferngesehen, sank die Downloadgeschwindigkeit lediglich auf 221,31 Mbit/s. Bei einer abendlichen Videokonferenz und zusätzlichem Netflix im anderen Zimmer wurde eine Downloadgeschwindigkeit von 237,30 Mbit/s erreicht. Vor dem Repeater wäre das kaum denkbar gewesen mit deutlichen Verzögerungen in der Übertragung. Diese Werte konnten auch in den nachfolgenden Wochen gehalten werden. Da ich trotz des Repeaters immer wieder Verbindungsabbrüche erlebte, was mich angesichts der oben genannten Verbesserung in der Geschwindigkeit stark überraschte, ließ ich meine Internetverbindung vom Anbieter prüfen. Tatsächlich gab es einen Defekt im Kabel, das zum Haus führte. Nach dem Austausch des Kabels gibt es nun auch keine Verbindungsabbrüche mehr.